El economista Ricardo Arriazu, uno de los más escuchados por el Gobierno de Javier Milei, explicó por qué Argentina crece menos de lo esperado y lo atribuyó a las compras de divisas del Banco Central (BCRA).

Lo hizo durante el 31° Simposio Internacional de Economía, que organizó Amigos de la Universidad de Tel Aviv en el Hotel Alvear.

“Cosecha récord, producción récord de hidrocarburos, ganancia en minería, menos compra de divisas por parte del sector privado, términos de intercambio favorables. Deberíamos estar creciendo arriba del 5 y estamos estancados, creciendo menos del 2 ”, enumeró el economista.

Para Arriazu, la causa está en la política monetaria. “ Demasiada compra de divisas por parte del Banco Central . Esa es la política monetaria”, sentenció.

El Banco Central, que conduce Santiago Bausili, compró u$s 15.569 millones desde enero 2026. La cifra supera la meta anual de u$s 10.000 millones que el país pactó con el FMI, y el Gobierno proyecta llegar a u$s 20.000 millones antes de fin de año.

Arriazu: “Somos estafadores seriales”

Respecto al crecimiento, cuya proyección se recortó de 3,6% a 2,1% para Argentina según el Banco Mundial, el economista también habló de la desconfianza hacia el país.

“Nuestro nivel de deuda comparado con el resto del mundo es nada. El problema es que nadie nos cree. Somos estafadores seriales”, advirtió.

Según Arriazu, la deuda neta del sector público, sin contar las tenencias del propio Estado, equivale al 37% del PBI. También calificó de “falso” el ratio de 79% de deuda sobre el producto. El economista argumentó que “se mide el nivel de deuda a fin de año con el PBI, que es un promedio del año”.

“Argentina es un país que patrimonialmente está muy sólido y ahora está fiscalmente muy sólido, pero es un país muy complicado”, resumió.

A este diagnóstico le sumó el factor político. “Hoy es un país fiscalmente sólido, pero es un país no confiable, porque nuevamente estamos discutiendo si vuelve o no el péndulo político”, dijo Arriazu sobre la disputa electoral de 2027.