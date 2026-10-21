El papa León XIV recorrió la Plaza de San Pedro en el papamóvil durante su primera audiencia general tras la operación por cáncer de pulmón.

El papa León XIV volvió este miércoles al papamóvil durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro, en su primera audiencia semanal desde la operación a la que fue sometido por un adenocarcinoma de pulmón. El Pontífice continúa con su recuperación posoperatoria en el Vaticano.

La escena marcó su regreso al contacto cercano con los fieles después de la intervención realizada el 13 de octubre en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma, donde le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. Recibió el alta el sábado 17, tras cinco días de internación.

Aunque León XIV ya había vuelto a mostrarse públicamente el domingo durante el Ángelus, cuando saludó desde la ventana del Palacio Apostólico a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, la audiencia de este miércoles significó su regreso a una de las actividades habituales de su agenda.

Durante su recorrido en el papamóvil, saludó a los presentes y bendijo a algunos niños, mientras los fieles lo recibieron con aplausos. La audiencia se desarrolló con normalidad, en un contexto en el que el Vaticano había anticipado que el Pontífice retomaría progresivamente sus actividades.

El mensaje de León XIV tras la operación

Al comenzar la audiencia, León XIV dedicó sus primeras palabras a agradecer el acompañamiento recibido durante los últimos días y, especialmente, las oraciones por su recuperación.

“Lo primero que quiero decirles es ¡gracias! Gracias por el apoyo de sus oraciones”. Luego agregó: “Demos gracias a Dios por su generosidad. Renovemos todos nuestra confianza en la bondad y la misericordia de Dios”.

León XIV retomó este miércoles la audiencia general y su ciclo de catequesis, cuatro días después de recibir el alta del hospital Gemelli. Foto: EFE.

Después, el Pontífice retomó su ciclo de catequesis sobre los documentos del Concilio Vaticano II y centró su reflexión en la familia y el matrimonio, a partir de la Constitución pastoral Gaudium et spes.

En ese marco, sostuvo que la donación recíproca entre el hombre y la mujer exige “plena fidelidad” y una “indisoluble unidad”, además de remarcar la dimensión familiar y social del matrimonio.

Cuándo viajará León XIV a la Argentina

Mientras el Papa retoma gradualmente su actividad, continúan los preparativos para su viaje a la Argentina. Desde el Gobierno sostienen que mantienen conversaciones con el Vaticano para avanzar en los detalles de la visita.

La Santa Sede tiene previsto que León XIV realice un viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre, según el calendario oficial del Vaticano.

La organización del viaje continúa mientras el Pontífice atraviesa su recuperación. Desde el Gobierno argentino habían señalado que el país se encuentra “a disposición de lo que decida el Vaticano y el Papa”, mientras siguen las conversaciones para definir los aspectos de la visita.