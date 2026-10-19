El economista Esteban Domecq, director de la consultora Invecq, en El Cronista Stream

El economista Esteban Domecq, director de la consultora Invecq , habló sobre cuántos dólares tiene el Gobierno para afrontar una eventual corrida cambiaria en 2027, año electoral.

En una entrevista con Pulso Financiero, programa de El Cronista Stream, el especialista sostuvo que las reservas netas del Banco Central siguen en terreno negativo, pese a las compras de divisas de este año.

Mientras el Gobierno asegura que tiene u$s 125.000 millones en la “billetera” para hacer frente a una corrida contra el peso, otros analistas estiman que los fondos realmente disponibles son u$s 25.000 millones.

Consultado al respecto, Domecq se explayó: “En lo que va del año el Banco Central compró u$s 15.000 millones, las reservas están en la zona de 3000, 4000 millones negativas si descuento lo del Fondo”, indicó Domecq.

“Tenés que seguir acumulando”, advirtió el especialista marcando un frente que todavía debe resolver el Gobierno de cara a 2027.

Según el director de Invecq, el análisis combina tres frentes: el saneamiento del Banco Central y las reservas, los flujos comerciales ligados al boom energético y la cuenta financiera, donde conviven la colocación de deuda de las empresas y la dolarización de los argentinos.

“Vos seguís teniendo un problema en el Banco Central, tenemos que terminar de arreglar eso”, insistió. Además, recordó que el país sigue con el FMI “adentro”: “Hoy le estamos debiendo más de lo que le debíamos al principio de mandato”.

Domecq anticipó un escenario con “estrés financiero probablemente por delante y dolarización de los argentinos”. En ese marco, estimó que los argentinos comprarán u$s 30.000 millones y advirtió que “el no acceder al mercado es un desafío adicional” frente a los vencimientos de deuda.

El colchón comercial

Del lado positivo, el economista destacó que la balanza comercial superará los u$s 24.000 millones este año. “Cuando empezó el año todos los analistas decíamos: ‘Este año la balanza comercial va a ser un superávit en 12’”, recordó.

Domecq vinculó esa duplicación con el contexto internacional: “El estrecho de Ormuz así como te sube la tasa, te complicó la inflación y la Reserva Federal te empezó a subir la tasa, del otro lado te está dando un montón de dólares”.

“No la guapeemos, aprovechemos que el mundo de este lado nos saca, pero del otro lado nos da, y agarremos eso”, planteó.

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Sin embargo, detalló que el resto de la cuenta corriente absorbe buena parte de ese excedente. “Le ponés servicios, te saca 10 los argentinos por turismo, tarjeta y fletes. Tenemos que pagar intereses y utilidades, las empresas empezaron a girar, te sacan otros 12”, enumeró.

Así, proyectó que la cuenta corriente terminará en u$s 3.000 a 4.000 millones . “¿Está positiva este año? Sí, bien, gracias. No es el rojo de cinco puntos del producto de Macri que eran menos 30.000 palos verdes”, comparó.

El economista atribuyó esa holgura a “elementos estructurales y coyunturales”: los términos de intercambio, la campaña agrícola récord y Vaca Muerta.

Para Domecq, la cuenta corriente no compensa los desafíos financieros. “Te ayuda mucho, pero eso no te suple los desafíos que tenés en la cuenta financiera. Entonces, va a haber que seguir trabajando ahí”, subrayó.

El factor electoral

El economista señaló que el ruido político de 2027 constituye la gran incógnita. “Yo creo que va a haber que armar esquemas de contención (...) Lo que no sabemos es con cuánto ruido político va a venir el año de elecciones presidenciales”, afirmó.

En cuanto a las proyecciones, Invecq estima una inflación de 23% a 24% para 2027, por encima del consenso, que se ubica en torno al 20%. Según Domecq, el Gobierno intenta apuntalar una zona de 16% a 18%, con una actividad cercana al 2%.

Ese cuadro, explicó, implica que la política económica deberá trabajar “el frente real de la economía”. Además, calificó como “riesgosa” la estrategia de esperar hasta cuatro meses antes de los comicios para hacerlo.

“Si vos tenés el mercado interno empantanado, el malhumor social creciente, la posibilidad de reversión, políticamente hablando, en alza, el mercado dice: ‘Ah, bueno, vos competís contra este y este me dice que no me va a pagar la deuda’”, describió.

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Por eso, Domecq planteó que la estrategia para acelerar la economía “tiene que ser ahora”. “En marzo-abril hay que ver cómo están los niveles de aprobación del gobierno, los niveles de confianza, qué pasa con la oposición”, señaló.

“Vamos a tener un frente financiero mucho más complejo si, de vuelta, no logramos anclar esto respecto a la continuidad de todo este proceso”, concluyó.