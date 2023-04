Argentina importará 250 millones de billetes en el exterior: de dónde vendrán y cuál será su valor

La Casa de la Moneda comenzará a importar billetes de dos nuevos destinos: Francia y Malta, los cuales se sumarán a Brasil, China y España como proveedores para suplir la demanda de billetes físicos del Banco Central (BCRA) ante un índice de inflación que ya supera el 100% interanual cómodamente.

Así lo informaron este martes desde Bloomberg Línea, quienes compartieron dos licitaciones públicas -N°708 y N°710- realizadas por la entidad para adquirir poco más de 1160 pallets de billetes a partir del mes entrante.

La licitación pública busca cotizar la impresión y los traslados aéreos desde París, Francia, y desde Malta, la pequeña isla europea, para adquirir 360 y 806 pallets respectivamente. En total, estos sumarían 275.683 kilos en unos 14 envíos en vuelos chárter o comerciales.

Según el documento compartido por Bloomberg, el contrato estará vigente durante cuatro meses "con opción de prorrogar el mismo por única vez por un lapso de dos meses".

Según fuentes de la Casa de la Moneda, los billetes importados presuntamente serán terminados y mantendrán al "hornero" de $ 1000, por lo que se sumarán $ 260.000 millones a la economía. Cabe resaltar que se espera que el papel de $ 2000, anunciado hace ya varios meses por el Gobierno, salga en circulación antes de las elecciones de este año.

Según los cálculos, París le vendería a la Argentina unos 80 millones de billetes, mientras que Malta proveería otros 180 millones. Cada millar de estos tendría un costo de impresión de entre u$s 120 y u$s 125 , por lo que se deberían pagar entre u$s 31,2 y u$s 32,5 millones para su obtención, sin calcular los gastos de transporte.

La definición está motivada por la exigencia de intendentes y gobernadores de que el Gobierno Nacional ponga más plata en el bolsillo de los argentinos de cara al año electoral y ante un aumento de precios galopante que en marzo marcó un récord de 7,7% y que inquieta el ánimo social.