Tener un sentido del orden es fundamental en la vida cotidiana. Ya sea al organizar un entorno doméstico, clasificar archivos o billetes, el hecho de mantener cada elemento en su lugar otorga claridad y orden estructural. No obstante, en ocasiones, cuando dicho comportamiento toma un giro excesivo o se convierte en algo difícil de manejar, puede ser indicativo de una problemática subyacente. Especialistas en psicología apuntan que el acto de organizar dinero por denominación de forma insistente y compulsiva podría ser un signo de Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC). Aunque esta conducta pueda considerarse común y generalmente no perjudicial, los expertos enfatizan que lo crucial es evaluar la magnitud de este comportamiento y sus repercusiones en la vida cotidiana. Mostrar preferencia por el orden no debe ser confundido con experimentar ansiedad por cualquier imprevisión en ese orden establecido. El Trastorno Obsesivo Compulsivo se caracteriza por la ocurrencia de pensamientos intrusivos persistentes, denominados obsesiones, junto con comportamientos repetitivos, conocidos como compulsiones, que el individuo siente la imperiosa necesidad de ejecutar para mitigar la angustia y la ansiedad. De acuerdo con la Asociación TOC Madrid, estas acciones tienden a transformarse en rituales que carecen de una justificación lógica. Por lo tanto, organizar billetes de menor a mayor, alinearlos meticulosamente o experimentar incomodidad si no se encuentran “perfectos” puede entenderse como simplemente una costumbre. Sin embargo, esto también podría indicar un potencial TOC si: La Clínica Mayo subraya que el TOC no debe ser confundido con la búsqueda de la perfección. Muchas personas encuentran satisfacción en mantener su entorno limpio y ordenado, sin embargo, esto no implica necesariamente que sufran de un trastorno. El inconveniente radica en que tales pensamientos o conductas consumen un tiempo excesivo, provocan malestar o perturban la vida cotidiana. “El TOC trasciende el deseo de que las cosas se realicen correctamente. Se refiere a pensamientos intrusivos provocadores de ansiedad y a rituales llevados a cabo en un intento por mitigar esa sensación", explican desde la entidad médica. Lejos de ser algo inusual, el TOC es uno de los trastornos de salud mental más comunes. De acuerdo con la Asociación del Trastorno Obsesivo Compulsivo de Andalucía, su prevalencia es mayor frente a otros trastornos como la esquizofrenia, el trastorno bipolar o la anorexia. El diagnóstico y tratamiento adecuados pueden mejorar de manera notable la calidad de vida de los individuos que padecen este trastorno. La psicoterapia, en particular, la terapia cognitivo-conductual, junto con la medicación en ciertos casos, constituyen las principales estrategias para abordar este trastorno. Si bien la organización de billetes por color, número o denominación puede interpretarse como una mera preferencia personal, es fundamental prestar atención al malestar que genera la falta de esta práctica.