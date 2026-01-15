En esta noticia Los premios de Lew

Una jornada de alivio en lo que a liquidez del ,mercado se refiere con la caída de la tasa de caución a 37,7% anual. Pero las miradas del mercado estuvieron centradas en la primer licitación de deuda del Tesoro del 2026 en la que había expectativa por las tasas y si Luis Caputo iba a poder renovar los vencimientos por casi $10 billones que operaban esta semana. Con la iliquidez reinante, era de esperar que el equipo económico no lograra alcanzar una alto porcentaje de “rollover”.

Tras el cierre del mercado la Secretaría de Finanzas a cargo de Alejandro Lew informó que se adjudicaron $9,37 billones con $10,06 billones ofertados lo que representó una renovación del 98% sobre los vencimientos. El desglose por papel mostró que se adjudicaron $2,85 billones en Lecap a un mes al 3,39% efectivo mensual, $2,96 billones en Lecap a mayo al 2.86%, $0,26 billones en Lecap a noviembre al 2,51% y $0,38 billones en Boncap a junio del 2027 al 2,58%.

Pese al dato de inflación del 2,8% en diciembre no hubo mucha demanda de los papeles que ajustan por el CER. Lew adjudicó $0,95 billones a 6,92% de sobretasa a mayo, $0,09 billones a 7,06% a noviembre y $0,08 billones a 7,18% a junio del 2027. En los papeles que ajustan por la TAMAR, la tasa de plazo fijo mayorista, adjudicaron $1,45 billones con un margen de 5,55%. En lo que respecta a los papeles dólar linked, que siempre reflejan el interés del mercado en buscar cobertura cambiaria, ayer se adjudicaron sólo $0,19 billones a 9,23% para los títulos que vencen en un mes.

El análisis de las tasas convalidadas ayer por Lew muestra que hubo un premio pagado en comparación con el valor de mercado, lo que era esperable dada la iliquidez reinante. La Lecap a febrero por ejemplo, la “S27f6” cerró 43,3% de tasa de retorno el martes y ayer colocaron a 49%. En los papeles CER también hubo premios pero menores.

Alta renovación

Lo destacable de ayer es que el Tesoro logró esa alta renovación pero tampoco captó pesos de más (un rollover superior al 100%) algo que hubiera acentuado la iliquidez e impulsado además a las tasas. Las sospechas de los operadores es que el BCRA siguió como en anteriores jornadas comprando papeles dólar linked en la plaza para inyectar liquidez y al mismo tiempo congelar posibles subas en el mercado cambiario.

La tasa de caución que estuvo “on fire” esta semana, ayer se operó durante la mayor parte de la rueda a 43% para bajar a niveles cercanos al 20% anual al cierre. La tasa de caución a un día promedio ponderado por volumen fue de 37,7% anual. Pero todos los mercados están conectados y por ello es que el BCRA inyectó pesos también vía la compra de dólares, lo que de hecho fue lo más destacado de la rueda financiera. Ayer Santiago Bausili se alzó con u$s 187 millones en la mayor intervención del año, y ahora acumula compras por u$s 500 millones.

¿Pasó lo peor en materia de iliquidez en el mercado? Da la sensación que con las intervenciones del BCRA de ayer las tasas van camino a estabilizarse, con un componente estacional de la demanda de dinero que comienza a revertirse en la segunda quincena.

Para el inversor, con el dólar estabilizado y la firme postura del BCRA en evitar saltos cambiarios (ante la posibilidad que se trasladen a precios), el que apuesta a la tasa gana.