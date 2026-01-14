En esta noticia Cuáles fueron los instrumentos colocados

El Gobierno anunció este miércoles que, en la primera licitación de deuda del año, logró renovar casi todos los vencimientos, en un test desafiante por la falta de liquidez en la plaza local.

“La secretaría de Finanzas adjudicó un total de $ 9,37 billones habiendo recibido ofertas por $ 10,06 billones. Esto significa un rollover de 98% sobre los vencimientos”, afirmó en un comunicado.

Se trataba de un test clave por la falta de pesos no sólo en la plaza, sino también en los depósitos del Tesoro, lo que lo forzó a convalidar tasas más altas para rollear la deuda.

Cuáles fueron los instrumentos colocados

Lecap al 27/2/26 (S27F6) - $ 2,85 billones, a una TEM de 3,39% y una TIREA de 49,16%

Lecap al 29/5/26 (S29Y6) - $ 2,96 billones; 2,86% TEM; 40,19% TIREA.

Lecap al 30/11/26 (S30N6) - $ 0,26 billones; 2.51% TEM: 34,57% TIREA.

Lecap al 30/6/27 (T30J7) - $ 0,38 billones; 2,58% TEM; 35.75% TIREA.

Letra CER al 29/5/26 (X29Y6) - $ 0,95 billones a 6,92% TIREA.

CER al 30/11/26 (X30N6) - $0,09 billones a 7,06% TIREA.

CER al 30/6/27 (TZX27) - $ 0,08 billones a 7,18% TIREA.

CER al 30/6/28 (TZX28) $ 0,16 billones a 8,32% TIREA.

TAMAR al 31/8/26 (M31G6) - $ 1,45 billones con un margen de 5,55%.

Dólar Linked al 27/2/26 (D27F6) – $ 0,19 billones a 9,23% TIREA.

Dólar Linked al 31/3/26 (D31M6) - Desierta.