Alerta Cedear: la volatilidad toca mínimos y analistas se tornan selectivos

Las acciones mantienen su tendencia alcista y alcanzan nuevos máximos históricos. Esto provoca que la volatilidad en Wall Street se desplome a su menor nivel desde la pandemia.

La temporada de balances buena redujo los niveles de volatilidad. Sin embargo, los analistas se tornan selectivos con las acciones a incorporar en las carteras.

La recesión golpea los balances de las grandes empresas: cuáles salen indemnes

Bajo nivel de volatilidad

El índice de volatilidad (VIX) en Wall Street se ubica en su nivel más bajo desde la pandemia.

Esto se da en un contexto en el que las acciones en EE.UU. se sitúan en máximos históricos y con ganancias en lo que va del año.

Tanto el Dow Jones, el S&P500 como el Nasdaq muestran subas este año, con ganancias de 4,6%, 9,7% y 8,5% respectivamente.

El hecho de que el índice de volatilidad se ubique en mínimos podría implicar un riesgo en cuanto a que refleja una elevada complacencia por parte de los inversores.

Generalmente, cuando el VIX se ubica en mínimos durante un periodo de tiempo prolongado, tiende a implicar ciertos riesgos de corto plazo sobre las acciones, dejándolas vulnerable a posibles bajas.

Diego Martínez Burzaco, head de estrategia de Inviu, entiende que el hecho de que el VIX opere en mínimos es una señal de elevada confianza entre los inversores, pero que no sopesan los distintos riesgos.

Por un lado, Para el estratega de Inviu, la baja en el VIX indica una disminución del riesgo geopolítico en el corto plazo.

Este riesgo se había disparado tras el recrudecimiento del enfrentamiento a Rusia con Ucrania, sumado a las mayores tensiones en Medio Oriente y el ataque de Irán a Israel.

"Por ahora eso está contenido, no sabemos hasta cuándo, pero refleja parte de baja en el índice VIX", comentó.

Por otro lado, Martínez Burzaco señaló que la merma en el índice de volatilidad está relacionada con la temporada de balance en Wall Street.

"Fue una temporada de balance donde las grandes empresas compañías tecnológicas cumplieron con las expectativas. Sí se observa algunas señales de debilidad en la demanda de consumidores a nivel global. Esto se evidencia cuando se analiza el guidance que dieron algunas empresas, como Starbucks, como Walmart", advirtió.

Temporada de Balances

La temporada de balances está llegando a su fin. Ya lo presentaron el 90% de las compañías que integran el S&P500 y en general, los analistas señalan que fueron de regular a buenos.

Se han dado sorpresas positivas que generaron fuertes subas en las acciones, en especial dentro del sector tecnológico, con rallys en Apple, Tesla, Google, entre otros.

Fuera del S&P 500, también vimos sorpresas positivas dentro del sector, como el caso de MercadoLibre, que terminó empujando a la acción fuertemente al alza, con un rally mayor al 10% post balance.

Juan Cruz Lekovic, fund manager de Schroders, afirmó que la temporada de balances en términos históricos tiende a ser entre regular y buena.

"Si evaluamos a la temporada de balances del primer trimestre de 2024 como porcentaje de compañías sorprendiendo las expectativas de los analistas en términos de Ventas y Ganancias, vemos que la misma se sitúa en el cuadrante inferior derecho. Es decir, puede ser calificada entre regular y buena. Si hacemos el mismo ejercicio, pero ponderamos las sorpresas por la capitalización bursátil de las compañías, volveríamos a calificar a la temporada entre regular y buena", dijo Lekovic.

Manuel Carpintero, head portfolio manager de Nash Inversiones, no cree que el VIX en mínimos sea un factor de preocupación para el futuro de las acciones en Wall Street.

"No nos preocupan tanto por el momento los niveles del VIX. Hemos visto al mercado tener sus subas más importantes con el VIX en niveles bajos", afirmó.

En cuanto a la temporada de balances, para Carpintero la misma mostró varias sorpresas ganancias por acción, lo cual muestra una señal de mejora de márgenes en empresas.

"Creemos que esto viene dado por el impacto de las reestructuraciones de varias compañías post pandemia (reducción de personal). Si vemos riesgos desde el lado macro ya que la inflación no termina de descender hacia los valores que la Fed pretende. Por lo tanto, de continuar, podría empezar a generar estres en el mercado ante niveles de tasas altas por más tiempo"", advirtió.

Ya con los balances presentados, la clave hacia adelante es cuanto potencial alcista mayor presentan los papeles en Wall Street.

El rally desde octubre de 2023 ha sido impresionante, con un avance del 11% en el último trimestre de 2023 y del 10% en el primer trimestre de este año, para el S&P500.

Por lo tanto, y mirando hacia adelante, la clave pasará por cuanto potencial alcista adicional presentan las acciones.

En ese sentido, siguen viendo valor, aunque de manera más selectiva.

Joaquín Álvarez, CEO de IMSA, detalló que la foto global de la temporada de balances es positiva versus lo que se esperaba.

"Casi el 90% de empresas ya habiendo presentado resultados, hemos tenido sorpresas positivas en ganancias por acción y entre 70% y 60% de sorpresas positivas en ingresos", detalló.

Las acciones recomendadas





Flavio Castro, analista de Wealth Management de Criteria, remarcó que más allá de los ruidos de corto plazo, es importante no perder de vista los fundamentos de valor de largo plazo de las compañías.

"La capacidad de generar flujos de caja por parte de las compañías es lo que determinará su performance de largo plazo. En este sentido dependeremos en parte del ritmo que tenga la actividad económica y su impacto en los resultados corporativos", afirmó.

Además, remarcó que ve potencial en las acciones de Apple.

"Vemos tres catalizadores de valor para Apple. En primer lugar, Apple está desviando recursos de su proyecto de automóviles eléctricos para trabajar en inteligencia artificial generativa. La IA sigue siendo una enorme fuente potencial de crecimiento. En segundo lugar, su Vision Pro es otro motor de ingresos y en tercer lugar el Apple Watch X", dijo Castro.

El portafolio recomendado mantiene un 10% de su cartera en acciones de Apple, un 10% en Microsoft, 10% en Pepsi, 10% en Cisco, 5% en McDonald's, 5% en Berkshire Hathaway, 20% en Visa y 20% en Google.

Finalmente, y en cuanto a papeles que ven valor desde IMSA señalan al laboratorio Eli Lilly dentro del sector de salud, a JP Morgan en el sector bancario y Berkshire Hathaway como un holding diversificado.

También ven valor Meta y Google entre las big tech.

"En cuanto a Berkshire Hathaway, muestra un trackrecord muy positivo cuando se lo compara contra el S&P500. Es un holding diversificado en el que se invierte desde una aseguradora, railroads y parte de las inversiones en acciones públicas como Apple y otras más. Tiene un colchón de cash de u$s 188 billones, lo cual ya sea para futuras adquisiciones o ante un eventual escenario adverso económico, es un buen seguro", dijo Álvarez

Por último, una cuestión que para Álvarez resulta clave es la recompra de acciones.

"Nos parece importante en cuanto al futuro de los papeles, la recompra de acciones. Ya se anunciaron alrededor de u$s 180 billones en recompra de acciones. Por ejemplo, el caso de Meta tuvo un anuncio de u$s 14.500 millones o de Apple de alrededor de u$s 20.000 millones. Creemos que son factores que pueden ayudar al precio de la acción", dijo.