Acuerdo con el FMI está casi listo: resta definir freno para el "super peso"

El acuerdo ya está casi listo: en las proyecciones fiscales y monetarias no hay mucho para discutir: el equipo económico es más osado y ortodoxo que el propio staff del FMI. La disponibilidad de fondos frescos para la Argentina está desde hace varias semanas en el menú del acuerdo. Las reformas estructurales muestran también al gobierno por delante de los deseos de los técnicos de Washington.

El tema central pasa por el esquema cambiario a adoptarse y la posibilidad de que se acentúe el "super peso", ahora por una eventual caída de la moneda norteamericana.

El Cronista viene anticipando desde diciembre el giro en la actitud del FMI tras las elecciones de Estados Unidos del 5 de noviembre con la contundente victoria de Donald Trump. Todo cambió desde entonces. Antes, desde Kristalina Georgieva hasta el staff de menor nivel dentro del organismo eludían las conversaciones con la Argentina, sólo había fotos de compromismo con los funcionarios argentinos, y las condiciones para un entendimiento se multiplicaron.

La victoria de Trump y, en paralelo el éxito del plan de Javier Milei con la desinflación de la economía, dispararon el "volantazo" de la cúpula del FMI. Los que antes no contestaban llamados ahora enviaban cariñosos "whatsapps" con la aparición en el menú de fondos frescos disponibles para el país. Kristalina Georgieva, Gita Gopinath y Rodrigo Valdés buscaron contactarse con el equipo económico argentino para apurar las conversaciones. El objetivo era dar una señal de apoyo al país y preferentemente antes de la asunción de Donald Trump para buscar desligar ese "volantazo" del cambio presidencial en el país que es el principal accionista del FMI.

Tras la cita con Milei, Georgieva celebró el "tremendo progreso" e hizo un anuncio

Javier Milei, Luis Caputo, Santiago Bausili y José Luis Daza son quienes marcan el ritmo de las negociaciones. El propio presidente no está apurado por el cierre. No hay vencimientos de capital en el 2025 con el FMI. Si se cierra el acuerdo, es para este primer cuatrimestre. Sino, pasa para después de las elecciones legislativas. Define Milei. El principal punto en discusión pasa por el esquema cambiario a adoptar una vez que se anuncie el acuerdo, con u$s 10.000 millones adicionales como mínimo, y el levantamiento del cepo. El mundo al revés: el FMI ofreció más dinero a la Argentina y es el propio gobierno es que desea captar lo mínimo y necesario. "¿Para qué más?" razonan.

El mundo al revés también esperan las dos partes en el comportamiento de la moneda norteamericana con la entrada en vigencia del acuerdo. Coinciden en que el peso se puede apreciar mucho más. ¿Qué se hace entonces? ¿Se pone un piso a la baja del dólar? ¿Se lo deja caer hasta dónde sea? ¿Se explicitan bandas de flotación como en el acuerdo firmado con Nicolás Dujovne? El propio Javier Milei ya viene sosteniendo que se deben cerrar todos los grifos de emisión monetaria. Traducción: no quiere que el BCRA salga a intervenir y comprar dólares (emitir pesos) para ponerle un eventual piso a la caída.

Otro tema pasa por la obligación de que el acuerdo pase por el Congreso lo que alimentaría un show de la oposición. ¿Se viene un DNU por este tema? ¿Hay resquicio legal para evitarlo dado que no habría endeudamiento adicional?

Se vienen definiciones. Está claro que todo cambió.