Acciones mundialistas: cómo rinden los CEDEARs de las marcas que van al Mundial de Qatar 2022

El Mundial de Qatar 2022 está cada vez más cerca y crece la expectativa por ver a los mejores seleccionados del mundo competir por el trofeo deportivo más codiciado de todos. Esa hiperactividad es la misma que se encuentra en los mercados financieros, que buscan posicionarse en acciones que rindan pero que sorteen la coyuntura de imprevisible de los últimos meses.



La competición vista por miles de millones de personas alrededor del mundo tiene como característica a las marcas típicas que patrocinan el evento. Para la edición de este año se encuentran las marcas asociadas a la FIFA como Coca-Cola, Adidas, Wanda, Hyundai, Qatar Airways, Qatar Energy y Visa. Mientras que por el lado de los patrocinadores están Budweiser, Hisense, McDonald's, Vivo, Byju's, Crypto.com y Mengniu Dairy.

Si bien todas cotizan en la bolsa, son pocas las que se pueden adquirir con una cuenta comitente argentina en pesos a través de su CEDEAR . En el siguiente listado, un análisis de cómo rindieron en el último tiempo las compañías que serán vistas en la cartelería mundialista y que cuentan con este tipo de papeles.

MUNDIAL QATAR 2022: LAS EMPRESAS MUNDIALISTAS Y SU CEDEARs

COCA-COLA (KO)

La mítica empresa fabricante y distribuidora de bebidas que se encuentra en casi todos los países del mundo anunció semanas atrás los balances trimestrales del último periodo de 2021. De su lectura decantó que tanto los ingresos como los beneficios lograron batir las expectativas de los analistas de Wall Street .

De acuerdo a la información provista por la empresa, reportó ingresos por u$s 9.460 millones, cuando el mercado esperaba alrededor de USD 8.950 millones, lo que se traduce en un incremento del 5,7% . Para este 2022, The Coca-Cola Company espera que sus ingresos crezcan orgánicamente a un ritmo de entre el 7% y el 8%, con una expansión de las ganancias por acción de entre el 5% y el 6%.

Según el último informe relevado de IOL invertironline , el análisis hecho sobre la acción de la empresa reveló que e l precio de la acción se mantiene en márgenes óptimos y que la tendencia pasada del activo, tanto a corto y como a mediano plazo es de crecimiento estable, por lo que recomiendan mantenerla en la cartera de inversiones .

MC DONALD'S (MCD)

El emporio de franquicias de comida rápida es también otra de las empresas más reconocidas en todo el mundo. De su balance trimestral del último período del año pasado se conoció que las expectativas de crecimiento fueron insuficientes debido a problemas de costos y los cierres ocasionados por la pandemia en cientos de sus locales.

Así, McDonald's reportó USD 6.010 millones en ingresos, cuando el mercado esperaba, al menos, USD 6.030 millones, y el beneficio por acción fue de USD 2,23, una cifra un 9% inferior a los USD 2,45 proyectados por los especialistas.

A pesar de esto, el rey de la comida rápida es uno de los preferidos de los inversores en épocas de mercados defensivos como el actual .

El informe de IOL sugiere una compra de su acción o su CEDEAR. El papel en dólares, que se encontraba en 238,12, tiene un objetivo de crecimiento del 10% para llegar a los 262 dólares. Así, la tendencia pasada varió de ser estable en el corto plazo a crecer en el mediano.

VISA (V)

La operadora líder de red de pagos electrónicos minoristas y administradora de servicios financieros globales es otra de las clásicas en el sponsoreo mundialista.

La compañía presentó las cifras correspondientes al cuarto trimestre del año, superando las previsiones de los analistas . Los ingresos, por su parte, se situaron por encima de lo esperado.

La compañía presentó un beneficio por acción de u$s 1,62 y una facturación de u$s 6.560 millones. Los analistas encuestados por el sitio financiero Investing.com esperaban, por el contrario, números alrededor de u$s 1,55 y unos ingresos de u$s 6.520 millones.