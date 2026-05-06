Con la salida de los Escribano del accionariado de Indra mediante una colocación acelerada, hecha pública ayer al cierre de la jornada bursátil, se habría derrumbado el gran escollo que impedía materializar la fusión entre el potencial campeón nacional de defensa y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Por otra parte, les permite a los hermanos cerrar un negocio redondo: la participación de los Escribano vale unos 1315 millones de euros a cierre del mercado de ayer y les generó plusvalías de 900 millones. Lo cierto es que este movimiento da por terminado el conflicto de interés que frenó la operación, al ostentar Ángel Escribano el cargo de presidente de Indra, a la vez que, junto con Javier, es propietario de la empresa con sede en Madrid, segunda accionista de la tecnológica (14,3%) por detrás de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que controla el 28% del paquete accionarial. La decisión de Ángel y Javier Escribano, un mes después de que el primero abandonase el principal despacho de la tecnológica, y tres años más tarde del ingreso de EM&E al capital de Indra, habría sido acordada con la Oficina Económica de Moncloa, a cargo de Manuel de la Rocha, como requisito indispensable para integrar la compañía de los Escribano en la multinacional, confirmando, de esta manera, al brazo industrial del Estado como primer accionista de la empresa. Así las cosas, EM&E se situaría en un máximo del 20% del capital de Indra en el caso de que se llevara a cabo la integración de las dos compañías mediante un canje directo de acciones, ocho puntos porcentuales menos que la SEPI. De esta manera, el Ejecutivo de Pedro Sánchez vería cumplida su demanda con el control estatal de Indra. Asimismo, y no es un dato menor, EM&E depende del Estado para seguir participando en los millonarios proyectos anunciados por el Gobierno, como el de la nueva artillería para el Ejército de Tierra sobre ruedas y cadenas, segmentos en los que Escribano e Indra son referentes. Otro dato: en juego hay 7240 millones de euros. Tras un comienzo de año lleno de dudas, la tecnológica acumula una subida de poco menos del 8% en los últimos tres días. Con la salida de los Escribano el mercado ve con optimismo opciones para finalmente llevar a cabo la operación de la unión de ambas compañías. “Creemos que esta decisión facilita la fusión entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) al haberse resuelto el conflicto de interés que resultó en la dimisión forzosa de Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra, hace un mes”, valora Renta 4, y reitera “que en nuestra opinión la fusión entre Indra y EM&E sería el mejor escenario para Indra, ya que le permitiría ganar escala y conocimiento industrial para afrontar el ciclo inversor tan intenso que se espera en los próximos años en defensa”. Para XTB, la fusión de EM&E con Indra es un objetivo ideal ya que ambas firmas colaboraron anteriormente, y cuentan con sinergias claras y un crecimiento acelerado. Al fracasar la operación, el bróker que lidera Omar Arnaout explica qué acciones de Indra se vieron penalizadas al interpretar el mercado que esta ruptura era “una oportunidad perdida para crear un gran grupo español de defensa”. Así las cosas, los analistas de XTB sitúan la valoración de la operación entre Indra y EM&E en un múltiplo de 12 a 17 veces Ebitda, lo que coloca la transacción “en la parte media del rango valor empresarial/Ebitda de las principales compañías europeas de defensa”. “De hecho”, continúan, “si se tiene en cuenta que este múltiplo debería incorporar una prima de control frente a sus comparables, no parece, a primera vista, una valoración excesiva ni descompensada respecto al sector”, y recuerdan que grandes compañías como Lockheed Martin, Leonardo o Thales cotizan en rangos de 11 a 13 veces Ebitda, “lo que sugiere que la valoración propuesta se encuentra alineada con los estándares del sector defensa”. XTB insiste en que la operación tiene sentido por su capacidad para redefinir el mapa industrial de defensa en España. “Para Indra supondría ganar músculo tecnológico e industrial, mientras que EM&E obtendría acceso a mercados internacionales, mayor capacidad financiera y una plataforma comercial más amplia”. Punto seguido, estos analistas sostienen que ambas compañías coinciden en que el acuerdo permitiría crear un actor con escala suficiente para competir en Europa y posicionarse en los grandes programas de defensa de la próxima década, “en un momento en el que el continente acelera su inversión estratégica”. El experto de Bankinter Carlos Pellicer piensa que hay al menos dos escenarios posibles: uno malo, que cree que hay una posibilidad del 60% de que se dé, y otro bueno, que ve cumpliéndose cuatro de cada diez veces. El escenario malo es dar por finalizada cualquier posible fusión entre Indra y EM&E en el futuro, ya que, de acuerdo a Pellicer, en caso de producirse sería negativo para Indra porque la fusión beneficiaría a la tecnológica en tres frentes. Por un lado, enumera, consolidaría a la compañía como un auténtico campeón de defensa nacional; en segundo término, la operación tiene sentido estratégico; por último, porque supondría una mejora de los fundamentales a medio plazo, “pues la capacidad industrial de Escribano quedaría integrada en Indra y cristalizaría valor de una compañía de defensa española actualmente no cotizada”. En cuanto al escenario positivo, la integración de EM&E en Indra allanaría el terreno y despeja cualquier duda acerca del posible conflicto de interés para que pueda continuar el análisis de la operación.