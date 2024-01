Tether, la criptomoneda favorita de las bandas criminales para blanquear dinero

Tether, una de las mayores plataformas de criptomonedas del mundo, se ha convertido en u no de los principales métodos de pago para los blanqueadores de dinero y los estafadores que operan en el sudeste asiático, advierte Naciones Unidas.

Según un informe publicado por la oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, la criptomoneda Tether se utiliza cada vez más en estafas, incluidas las falsas citas románticas para ganarse la confianza de la víctima antes de inducirla a transferir grandes cantidades de dinero.

"En los últimos años, miembros de la policía y la inteligencia financiera han informado de la propagación de sofisticados equipos de alta velocidad para el blanqueo de capitales especializados en el tether clandestino", señala el informe.

La evolución de la criptomoneda, junto con otros rápidos avances tecnológicos, también ha reactivado la práctica que desde hace décadas llevan a cabo las bandas de crimen organizado del sudeste asiático de utilizar los casinos del mercado negro para blanquear fondos ilícitos.

"Las plataformas de juego online, especialmente las que operan de forma ilegal, se han convertido en uno de los vehículos más populares para los blanqueadores de dinero basados en criptomonedas, en concreto para los que utilizan Tether", se añade en el informe.

En declaraciones a Financial Times, Jeremy Douglas, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, aseguró que "la delincuencia organizada ha creado un sistema bancario paralelo utilizando las nuevas tecnologías, y la proliferación de casinos online no regulados, junto con las criptomonedas, ha potenciado el ecosistema delictivo de la región".

El token digital de Tether es una stablecoin, es decir, una criptomoneda que suele estar vinculada a una divisa fuerte para estabilizar su precio. Tether está vinculada al dólar estadounidense y permite a los operadores entrar y salir de las operaciones con criptomonedas, a diferencia de otras como bitcoin, que no están vinculadas a divisas fuertes y se utilizan sobre todo para especular. Es la mayor de su tipo, con unos u$s 95.000 millones en circulación.

El informe de la ONU señala que en los últimos años las autoridades han desmantelado varias redes de blanqueo de dinero responsables de mover fondos ilícitos de Tether, incluida una operación en la que las autoridades de Singapur recuperaron u$s 737 millones en efectivo y criptomonedas en agosto pasado.

En noviembre del año pasado, tras una investigación conjunta con las autoridades estadounidenses y el exchange de criptomonedas OKX, Tether congeló u$s 225 millones de sus tokens relacionados con actividades de tráfico de personas y estafas en apps de citas en el sudeste asiático, según el informe.

En opinión de Douglas, "la normativa sobre criptomonedas es prácticamente inexistente, y los grupos de crimen organizado se alimentan de estas vulnerabilidades porque lo saben".

A pesar de las medidas para controlar los activos digitales en Estados Unidos y otros países, las bandas criminales siguen recurriendo al token de Tether como un método eficaz para mover fondos, hasta el punto de que algunos casinos han comenzado a especializarse en el manejo del token.

Según documentos a los que ha tenido acceso FT, una banda de blanqueo de dinero de Myanmar, que también opera en Camboya, ha colgado incluso un cartel en una calle muy transitada anunciando Tether y prometiendo cambiar tokens ‘negros' por dinero en efectivo.

En noviembre del año pasado, el operador de stablecoin anunció que había llevado a las autoridades estadounidenses a su plataforma para ayudar a prevenir el uso ilícito de su token. Desde entonces, el número de wallets de Tether en la lista negra ha aumentado aproximadamente un 27% , según el proveedor de datos del sector CCData.

En los últimos años, Tether ha sido objeto de escrutinio regulador por la gestión de sus activos y sus vínculos con instituciones financieras.

En 2021, el regulador estadounidense Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) de EE.UU. alegó que Tether había exagerado la cantidad de dólares para respaldar su stablecoin. Tether pagó una multa de u$s 41 millones, aunque nunca llegó a admitir su responsabilidad.