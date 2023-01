Sigue la crisis de las criptomonedas y advierten que habrá "más víctimas"

Algunos de los nombres más importantes del sector de las criptomonedas se han visto envueltos en enfrentamientos con reguladores y fiscales en los primeros días de 2023, lo que demuestra que los problemas que asolaron al sector en 2022 ya se están extendiendo al nuevo año.

"La realidad nunca se reinicia el 1 de enero, y esa verdad se aplica a las criptomonedas. La sacudida continuará: habrá más zapatos que se caigan, más víctimas del contagio, más clientes que se enteren de que han perdido su dinero ", dijo Charley Cooper, director gerente de la empresa blockchain R3.

Empecemos con el exchange estadounidense Coinbase.

Criptomonedas: cuatro claves para entender por qué colapsaron este año



La plataforma líder de trading dirigida por Brian Armstrong llegó a un acuerdo de u$s 100 millones con los reguladores de Nueva York por fallas en la lucha contra el lavado de activos. La mitad de esos fondos se pagará en forma de multa, mientras que la otra mitad la gastará Coinbase en mejorar sus sistemas de compliance.

El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York afirmó que los sistemas Coinbase para hacer cumplir las normas anti-lavado eran "inmaduros e inadecuados". Coinbase calificó estas deficiencias de "históricas" y afirmó haber tomado "medidas sustanciales" para subsanarlas.

Mientras tanto, sólo llevamos una semana de 2023 y tres grandes operadores de criptomonedas ya han anunciado despidos.

Crisis en las criptomonedas: un banco tuvo una corrida de u$s 8100 millones



El banco Silvergate, especializado en criptomonedas, dijo que recortaría hasta el 40% de su staff. Las acciones de la compañía también se desplomaron un 43% en Wall Street después de que dijera que sus clientes retiraron más de u$s 8000 millones en depósitos a fines del año pasado durante una "crisis de confianza" alimentada por la quiebra de FTX.

Del mismo modo, el broker de criptomonedas Genesis -que interrumpió el retiro de fondos de su programa de préstamos en noviembre- recortó esta semana el 30% de su personal, pocos días después de que la empresa dijera que necesitaba más tiempo para encontrar una solución a sus dificultades financieras. El exchange de criptomonedas Huobi Global, una de las mayores empresas de criptomonedas del mundo fundada en China, dijo que planeaba recortar alrededor de una quinta parte de sus empleados en una "reestructuración".

El fundador de Celsius Network, Alex Mashinsky, fue demandado civilmente por la fiscal general de Nueva York. El exjefe de la quebrada plataforma de préstamos de criptomonedas está acusado de estafar a cientos de miles de inversores y burlar las leyes de valores del estado.

Cómo funcionan los créditos con criptomonedas y por qué son centrales para el mercado

El otrora máximo responsable de Celsius utilizaba a menudo el eslogan "desbancarizate", pero según la fiscal general de Nueva York, Letitia James, aunque "prometió llevar a los inversores a la libertad financiera, los condujo por un camino de ruina financiera".



Mashinsky niega las acusaciones de James. Un abogado de Mashinsky dijo que "espera defenderse enérgicamente en los tribunales".

Binance se encuentra de nuevo en la mira de los reguladores después de que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) interviniera en un acuerdo de u$s 1000 millones por el que la filial estadounidense del exchange compraría los activos de Voyager Digital tras la quiebra. El principal comisario de Wall Street dijo que no había suficiente información para demostrar cómo Binance US cerraría el acuerdo, mientras que Binance US dijo que una "revisión diligente del acuerdo es de esperar y bienvenida".

El escándalo de fraude en FTX sigue arrastrando a las criptomonedas

Binance afirma que su filial estadounidense tiene la licencia de su tecnología de exchange, pero mantiene que son empresas independientes. Sin embargo, Binance y su red de filiales globales han sido objeto de un mayor escrutinio después de que el colapso de su rival FTX renovara la ansiedad sobre las relaciones opacas entre las criptoentidades vinculadas.

Por último, los fiscales federales estadounidenses de Brooklyn presentaron cargos de fraude contra Aurelien Michel, un ciudadano francés de 24 años acusado de estafar a los inversores de NFT "Mutant Ape Planet" por casi u$s 3 millones en criptomonedas. Su abogado no respondió a la solicitud de comentarios.