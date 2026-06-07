En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización del Ethereum este domingo, 7 de junio de 2026 a las 12 horas en España es de 1.878,48 euros. Esta cifra refleja una variación del 2,32% en comparación con el día pasado.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, reflejada en el dato 1 como positivo.

Esto indica un aumento continuo en su valor, sugiriendo un creciente interés y demanda en el mercado.

La cotización de Ethereum muestra una evolución claramente bajista, con una caída del 13.1% en la última semana y una variación anual del -61.26%. Estas cifras reflejan una rentabilidad negativa tanto a corto como a largo plazo, implicando pérdidas para quienes han mantenido posiciones en estos periodos y evidenciando presión vendedora y alta volatilidad en el mercado.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana fue del 69.18%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 58.43%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.835,9 euros.