En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización del Bitcoin este domingo, 7 de junio de 2026 a las 12 horas en España es de 71.744,18 euros. Esta cifra refleja una variación del 1,41% en comparación con el día de ayer.

El precio del Bitcoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, dado que el dato 1 es positivo. Esto indica un crecimiento en su valor en comparación con días anteriores.

La tendencia sugiere que hay un aumento en la confianza del mercado hacia estas criptomonedas y la moneda euro, lo que podría ser un reflejo de factores económicos favorables.

En la última semana, Bitcoin ha caído un 7.57%, evidenciando un impulso negativo reciente; en el último año acumula un retroceso del 45.34%, lo que indica una evolución claramente bajista y una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron la inversión en ese periodo, reflejando la alta volatilidad y el deterioro del rendimiento en ambos horizontes.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin ha sido del 45.31%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual de 35.81%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 70.749,8 euros.