En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este domingo, 7 de junio de 2026 en España es de 1,31 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 2,82%.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero.

Esto sugiere que la demanda y el interés por el Ripple están en aumento, impulsando su valor hacia arriba en el mercado.

La cotización de Ripple muestra un desempeño claramente negativo: en la última semana registró un cambio del -7.01% y en el último año acumula una variación del -60.99%, lo que implica una rentabilidad muy desfavorable para quienes la han mantenido en cartera durante esos periodos y refleja una tendencia bajista marcada con elevada volatilidad.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana es del 52.84%, que es menor que la volatilidad anual del 56.41%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,3 euros.