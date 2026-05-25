El Gobierno de Vladimir Putin ha acorralado a esta nación que se integra en su alianza con Corea del Norte y China. (Fuente: Mejorada con IA)

En un contexto internacional caracterizado por tensiones manifiestas, la preocupación por el surgimiento de una Tercera Guerra Mundial se torna cada vez más pertinentemente palpable. Recientemente, una solicitud de Rusia a Japón ha atraído la atención hacia la dinámica diplomática que existe entre estas naciones.

La demanda de Rusia está intrínsecamente vinculada al papel desempeñado por Japón como parte del Eje durante la Segunda Guerra Mundial. Según afirma Rusia, Japón no ha adoptado las medidas necesarias para enmendar su rol en el anterior conflicto bélico.

Adicionalmente, se hace hincapié en la relevancia de estos acontecimientos en el contexto de sus relaciones con China y Corea del Norte. Este movimiento representa una nueva estrategia por parte de tal alianza, que actualmente está en conflicto con Estados Unidos y Europa, entre otras potencias.

Rusia insta a Japón a asumir su responsabilidad histórica por la Segunda Guerra Mundial

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en un comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores en Moscú, instó a Japón a reconocer plenamente los resultados de la Segunda Guerra Mundial y su parte de responsabilidad en el desencadenamiento del conflicto.

“Los resultados de la Segunda Guerra Mundial en el Océano Pacífico, incluido el Acta de Rendición japonesa, se convirtieron en parte integral del orden mundial de posguerra de Yalta-Potsdam, expresó”.

“Instamos encarecidamente a las autoridades japonesas a que enfrenten plenamente las consecuencias jurídicas internacionales de la victoria de los estados aliados“, agregó Lavrov en un mensaje con motivo del 80.º aniversario de la victoria sobre Japón, añadiendo: “Así como su parte de responsabilidad en el desencadenamiento del conflicto mundial”.

Rusia exige a Japón reconocer su responsabilidad en la Segunda Guerra Mundial y genera tensión. (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Rusia pone en alerta a Japón ante China y Corea del Norte

El ministro de Asuntos Exteriores ruso destacó la “trascendencia histórica mundial” de los sacrificios de los soldados soviéticos y la importancia simbólica de restablecer el Día de la Victoria sobre Japón como feriado estatal en Rusia.

Lavrov también subrayó que el recuerdo de la lucha contra el militarismo japonés sigue siendo la base de los lazos de Rusia con China, Corea del Norte, Mongolia y otros países.

“Nuestro deber sagrado es recordar las lecciones de la guerra mundial, la mayor tragedia de la humanidad y hacer todo lo posible para evitar que se repita”, concluyó.

“Una vívida encarnación de la esencia imperecedera de los fuertes lazos de amistad, forjados en batallas hace 80 años, fue el gran desfile de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra los agresores japoneses y la victoria en la Segunda Guerra Mundial, que tuvo lugar en Pekín“, indicó.