Renunció Liz Truss: quiénes son los candidatos para reemplazarla, ¿puede volver Boris Johnson?

Aquí termina la lección. El breve y desastroso mandato de Liz Truss ha llegado a su fin después de sólo 44 días y con unos 20 de retraso . Será la primera ministra más breve de Gran Bretaña. Ni siquiera los que predijeron que su mandato saldría mal se imaginaron que implosionaría tan rápida y catastróficamente.

Los últimos días han demostrado que simplemente no pudo recuperar el control de su gobierno tras el desastre del "mini" presupuesto ideológico que sacudió a los mercados e hizo que los rendimientos de los bonos se dispararan.

El precio de estos errores lo pagarán los ciudadanos británicos, muchos de los cuales terminarán peor de lo que estaban antes de su presupuesto de recorte de impuestos. La estabilidad política también se ha visto afectada. Gran Bretaña pronto habrá tenido tres primeros ministros en dos meses .

¿Qué pasará después? Lo único que se puede decir con razonable certeza es que no habrá elecciones generales . Aunque los argumentos morales a favor de las mismas son sustanciales, el temor a que se celebren ahora, cuando el partido [conservador] se encuentra en torno al 20% en las encuestas , es quizá el único factor de unión entre los diputados.

Los observadores neutrales podrían preguntarse razonablemente por qué se puede confiar en las personas que eligieron a Truss para que elijan a su sucesor, pero de todos modos lo van a hacer. Como muy tarde, el próximo viernes habrá un nuevo primer ministro conservador .

También está la cuestión de si algún candidato puede aportar la tan necesaria estabilidad política. El partido conservador está ahora desgarrado por las facciones y la bilis y es cuestionable que alguien sea capaz de gobernarlo, sobre todo teniendo en cuenta la necesidad de impulsar una serie de medidas impopulares.

Los diputados esperan que surja un candidato de unidad, pero no es fácil que esto ocurra sin un concurso. Oficialmente, los diputados seguirán teniendo la última palabra en una votación. Pero muchos esperan que el segundo candidato en la carrera abandone y permita así una coronación sin molestar a los afiliados.



Los candidatos para reemplazar a Truss

La opción lógica es Rishi Sunak, exministro de Finanzas y rival de Truss. Después de haber advertido los peligros de los recortes de impuestos sin financiación de Truss, tiene la sombría satisfacción de haber tenido razón en un tiempo récord. Un primer sondeo de opinión entre los miembros sugiere que al menos tienen la humildad de reconocer y rectificar su error.

Pero Sunak sigue siendo muy desagradable para la derecha del partido tory [conservador] y, sobre todo, para aquellos con una lealtad residual a Boris Johnson, que lo culpan erróneamente de la caída de su líder. Como demostró la última contienda, tiene sus propias debilidades políticas pero, si la primera tarea es tranquilizar a los mercados y al resto del mundo de que el Reino Unido desea volver a ser tomado en serio, es la opción lógica.

De los otros candidatos principales, Jeremy Hunt insiste en que desea permanecer como ministro para supervisar la nueva estrategia fiscal. Ya ha aportado cierta estabilidad a la economía, y los diputados y los mercados esperan que todos los candidatos se comprometan a mantenerlo en su puesto. Penny Mordaunt, líder de la Cámara de los Comunes y tercera candidata la última vez, está maniobrando con fuerza para convertirse en la candidata de la unidad. Es una 'Brexiter' y personalmente popular en el partido, pero muchos tories dudan de que tenga la seriedad necesaria para la situación en la que se encuentra el país.

Otros candidatos podrían ser Suella Braverman, que el miércoles renunció como ministra del Interior en medio de una disputa por su deseo de imponer estrictos controles a la inmigración. Se posicionará como la candidata de la derecha y de los Brexiters puros.

Sin embargo, el verdadero comodín es Johnson. Al menos tiene el mérito de haber sido elegido por el país y de ser posiblemente la única persona que podría mantener unida su coalición electoral. Hay suficientes parlamentarios tories que están discutiendo su regreso para que se considere la idea, y él concluyó notablemente sus últimas preguntas de primer ministro con las palabras "hasta la vista". Sus aliados estarán sondeando.

Sin embargo, mucho dependerá de los requisitos de nominación establecidos por el Comité 1922. Hay presiones para que sean tan altos que no puedan presentarse más de dos o tres candidatos, en cuyo caso los decididos a detener a Sunak se verán obligados a unirse en torno a un rival viable, muy posiblemente Mordaunt.

Las lecciones que Truss no aprendió

Truss cayó porque olvidó tres lecciones fundamentales. Primera: la economía siempre gana al final . Puedes desafiar la gravedad económica durante un tiempo, pero no puedes abolirla. Ella ganó el liderazgo del partido fingiendo que las reglas no se aplicaban. Desde el Brexit, muchos conservadores se han convencido de que saben más que los expertos. Truss lo compró completamente. El Tesoro, el Banco de Inglaterra, los mercados... todos podrían ser desafiados por un líder con agallas para hacerlo. Se le recordó, de la manera más dolorosa, al partido y al país de que este no era el caso.

Segundo: la ideología no tiene valor en el vacío . Cualquiera que sea el mérito teórico de una idea concreta, carece de valor y a menudo es peligrosa si no está casada con las circunstancias. Había un argumento perfectamente respetable para la agenda de crecimiento y recortes de impuestos de Truss, pero no en este momento.

Tercero: todos los primeros ministros tienen que llevar a su partido . Se ganó enemigos innecesariamente, excluyendo a todos los colegas de alto nivel que apoyaban a Sunak. Cuando se encontró con problemas, tuvo una oposición dispuesta en su propia bancada.

Hay un último punto. Johnson, Truss y sus aliados en la derecha del partido desestimaron a los críticos como pesimistas decididos a hundir al Reino Unido. En realidad, son ellos los que han hundido su economía y han empañado la posición internacional de Gran Bretaña. Ha sido doloroso ver al país a través de los ojos de sus aliados. Los que más gritan sobre la necesidad de creer en Gran Bretaña han resultado ser los que más han hecho para disipar esa fe.