Quién es Ron DeSantis, el único republicano que le puede arrebatar la presidencia a Trump

Donald Trump trató de acaparar la atención política en el marco de las elecciones de mitad de término con una serie de actos, entrevistas y publicaciones en redes sociales que insinuaban una nueva candidatura a la Casa Blanca y arremetían contra sus rivales políticos.

Pero horas después del cierre de las urnas el martes por la noche, la atención se centró en el hombre que se ve como el más probable a desafiarlo por la nominación del partido republicano para la presidencia en 2024: Ron DeSantis.

DeSantis (44 años), el relecto gobernador de Florida, obtuvo uan victoria contundente el martes, tanto que Associated Press lo dio por vencedor sobre el demócrata Charlie Crist apenas una hora después del cierre de las urnas. Con el 96% de las mesas escrutadas, DeSantis aventajó a Crist por 20 puntos, una mejora significativa respecto al margen de tres puntos con el que Trump venció a Joe Biden en ese estado hace apenas dos años.

DeSantis reivindicó una "victoria histórica y aplastante" al ser reelegido para otro mandato de cuatro años y dijo que miraba "con ilusión el camino que queda por delante".

DeSantis no ha dicho si buscará la nominación de su partido para la presidencia. Pero el martes sonrió cuando la multitud coreaba "dos años más" en una petición para que acortara su gobernación y se presentara a un cargo más alto.

"Hemos logrado más de lo que nadie creía posible hace cuatro años", dijo DeSantis. "Pero tenemos mucho más que hacer, y yo sólo he empezado a luchar".

La arrolladora victoria de DeSantis se produjo apenas unas horas después de que Trump, pareciera amenazarlo, advirtiendo que el gobernador de Florida podría "hacerse mucho daño" si entrara en la carrera.

"Te diría cosas sobre él que no serán muy halagadoras", dijo Trump sobre DeSantis, o 'DeSanctimonious', como ha empezado a apodarlo en los últimos días. "Sé más sobre él que nadie, aparte de, quizás, su esposa".

Trump no ha ocultado su deseo de postularse a la presidencia en 2024, aunque hasta ahora no ha anunciado formalmente su candidatura, en parte a instancias de asesores y líderes republicanos del Congreso que le habían pedido que retrasara cualquier declaración hasta después de las elecciones de mitad de término.

También se posicionó como una fuerza importante en las primeras etapas de este ciclo electoral de mitad de término, respaldando a más de 300 candidatos republicanos, y fue considerado un factor decisivo en las primarias celebradas a principios de año.

Eso incluyó el respaldo a candidatos a senadores en estados cruciales, como Mehmet Oz en Pensilvania, JD Vance, en Ohio, y la exestrella del fútbol americano Herschel Walker en Georgia.

Sin embargo, varios de esos candidatos apoyados por Trump habían tenido problemas, en comparación con los aspirantes republicanos más moderados.

Por ejemplo, en Ohio, aunque Vance logró una estrecha victoria en el Senado, el actual republicano y crítico de Trump, Mike DeWine, venció a su rival demócrata, Nan Whaley, en la carrera por la gobernación por un margen de 26 puntos.

En Pensilvania, Oz cayó ante su oponente demócrata, John Fetterman, mientras que el elegido por Trump para gobernador, Doug Mastriano, perdió por un amplio margen ante el demócrata Josh Shapiro. En New Hampshire, el gobernador republicano moderado Chris Sununu logró la reelección, mientras que la senadora demócrata Maggie Hassan derrotó a su contrincante republicano apoyado por Trump, Don Bolduc.

El martes, cuando se conocieron los resultados, Trump se mostró inusualmente apagado en la fiesta que organizó en su complejo de Mar-a-Lago. Pronunció un breve discurso en el que felicitó a un puñado de candidatos ganadores a los que había apoyado, entre ellos Marco Rubio, el senador republicano de Florida.

"Esta ha sido una noche muy emocionante", dijo Trump en tono mesurado, "y tenemos algunas carreras que están calientes y pesadas". Estaba muy lejos del bullicio que el expresidente había mostrado en un acto en Ohio la noche anterior, cuando bromeó -una vez más- con que pronto anunciaría otra candidatura a la Casa Blanca.

La declaración de Trump de que haría un "gran anuncio" la próxima semana en Mar-a-Lago envió la señal más fuerte hasta ahora de que pronto intentará reafirmarse como la figura dominante en el partido republicano.

Aunque ningún republicano nacional ha declarado formalmente su candidatura a la presidencia, Trump es ampliamente considerado como el favorito para la nominación del partido si se presenta de nuevo en 2024.

El último promedio de encuestas de RealClearPolitics muestra que es el favorito en cerca de la mitad de los militantes, seguido por DeSantis, que cuenta con el apoyo del 21% de los republicanos.

El exvicepresidente de Trump, Mike Pence, tiene 7,5 puntos, seguido del senador por Texas, Ted Cruz, y la exembajadora de la ONU, Nikki Haley, ambos con algo menos de 3 puntos, según el promedio de los sondeos.

"En 2024, lo más importante, vamos a recuperar nuestra magnífica Casa Blanca", le dijo Trump a la multitud en Dayton el lunes.

Aunque el expresidente se haya visto afectado por los resultados de las elecciones de mitad de término, el martes por la noche se mantuvo firme en su trayectoria.

Cuando se le preguntó en una entrevista hasta qué punto debían atribuírsele los resultados republicanos en las intermedias, Trump dijo: "Bueno, creo que si ganan, debería recibir todo el crédito, y si pierden, no debería ser culpado en absoluto".

"Pero probablemente será todo lo contrario", añadió en declaraciones a News Nation: "Normalmente lo que ocurriría es que, cuando lo hagan bien, no me darán ningún crédito, y si lo hacen mal, me echarán la culpa de todo".