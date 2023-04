Por qué hay demanda récord de oro y qué dice sobre la debilidad del dólar en el mundo

Los comentaristas de hoy están abrumadoramente de acuerdo en que un dólar debilitado no puede perder su estatus como la moneda dominante del mundo porque "no hay alternativa" en el horizonte visible . Tal vez, pero no les digas eso a todos los países deseosos de encontrar una alternativa. Esa complacencia sólo acelerará su búsqueda.

El principal ejemplo en este momento es el oro, que ha aumentado en un 20% en seis meses . El aumento de la demanda no ha sido provocado por los sospechosos habituales: las bajas tasas de interés reales y los inversores grandes y pequeños que buscan una protección contra la inflación. En cambio, los grandes compradores son los bancos centrales , que están reduciendo drásticamente sus tenencias de dólares y buscando una alternativa segura.

Los bancos centrales están comprando más toneladas de oro ahora que en cualquier otro momento desde 1950 -momento en que comenzaron a monitorear los datos- y actualmente representan un récord del 33% de la demanda global mensual de oro.

Los bancos centrales están acumulando oro al ritmo más alto en más de medio siglo

Este auge de las compras ha ayudado a impulsar el precio del oro a niveles casi récord.

Miremos más de cerca a los bancos centrales que están comprando oro, y nueve de los 10 principales se encuentran en el mundo en desarrollo , incluyendo Rusia, India y China. No es coincidencia que estos tres países estén en conversaciones con Brasil y Sudáfrica sobre la creación de una nueva moneda para desafiar al dólar. Su objetivo inmediato: comerciar entre sí directamente, en su propia moneda .

Así, el más antiguo y tradicional de los activos, el oro, es ahora un vehículo de la revuelta de los bancos centrales contra el dólar . A menudo, en el pasado, tanto el dólar como el oro se consideraban refugios, pero ahora el oro se considera mucho más seguro. Durante la breve crisis bancaria de marzo, e l oro siguió subiendo mientras que el dólar descendía . La diferencia en el movimiento de los dos nunca ha sido tan grande.





¿Y por qué se están rebelando los países emergentes ahora, cuando el comercio mundial se ha basado en el dólar desde el final de la Segunda Guerra Mundial? Porque Estados Unidos y sus aliados han recurrido cada vez más a las sanciones financieras como arma.

Sorprendentemente, un 30% de todos los países ahora enfrentan sanciones de EE.UU., la Unión Europea, Japón y el Reino Unido , frente a un 10% a principios de la década de 1990. Hasta hace poco, la mayoría de los objetivos eran pequeños. Pero al excluir a los bancos rusos del sistema de pago global basado en dólares debido a la invasión rusa de Ucrania, quedó claro que cualquier país podría ser un objetivo.

Demasiado confiado en el dólar indomable, EE.UU. vio las sanciones como una forma gratuita de luchar contra Rusia sin arriesgar tropas. Pero está pagando el precio en lealtades monetarias perdidas. Los países que firman acuerdos para comerciar sin el dólar ahora incluyen a viejos aliados de EE.UU., como Filipinas y Tailandia.

Por qué el oro es la moneda del 'miedo y la desconfianza'

Mientras tanto, la cantidad de países con bancos centrales que están buscando formas de lanzar su propia moneda digital se ha triplicado desde 2020 a más de 110, lo que representa el 95% del PBI mundial. Muchos están probando estas monedas digitales para su uso en el comercio bilateral, otro desafío abierto para el dólar.

El riesgo para EE.UU. es que crezca su exceso de confianza, alimentado por la historia de 'no hay alternativa'. Esa narrativa se basa en la confianza global en las instituciones estadounidenses y el Estado de derecho, pero esto es exactamente lo que el uso del dólar como arma ha contribuido tanto a socavar.

También se basa en la confianza en la capacidad del país para pagar sus deudas, pero eso también se está desvaneciendo, ya que su dependencia de la financiación extranjera sigue creciendo. La última línea de defensa para el dólar es el estado de China, que es la única economía suficientemente grande y centralizada para desafiar la supremacía de la moneda estadounidense , pero China está aún más endeudada que EE.UU. y es institucionalmente disfuncional.

Pero EE.UU. no debería confiar únicamente en la debilidad de sus rivales. Al enfrentar los desafíos del oro y los nuevos contendientes como la moneda digital, debería buscar formas de fortalecer la confianza en sus finanzas, sin dar por sentado su estatus de superpotencia financiera.