Por qué el precio de bitcoin podría caer en los próximos meses

El precio de bitcoin ha alcanzado nuevos máximos históricos. En dólares, la criptomoneda ha subido más de un 40% en el último mes. El récord intradiario de u$s 69.000 que tocó en 2021 está al alcance de la mano. El entusiasmo se ve alimentado por la aprobación de los fondos cotizados al contado [spot ETF] en Estados Unidos. Los cambios previstos en la forma de crear o "minar" bitcoins, previstos para finales de abril, aumentan el frenesí.

El halving, que se produce cada cuatro años, fue introducido en el código de bitcoin por su creador para aumentar la escasez. Significa que el número de monedas que un minero obtiene como recompensa por completar cada cálculo se reducirá a la mitad, de 6,25 a 3,125. Esto aumenta mecánicamente el costo de producción y reduce la oferta al mismo tiempo .

Independientemente de si cree que bitcoin tiene algún valor real, los precios siguen ligados a estos fundamentals subyacentes. Las opiniones sobre bitcoin están cambiando a medida que crece su adopción por parte del gran público; unos u$s 70.000 millones han entrado en spot ETFs de bitcoin desde que empezaron a funcionar en enero , según datos de The Block. El aumento de la demanda de compradores que se anticipan al próximo halving explica por qué los criptomonedas predicen ahora con entusiasmo que los precios de bitcoin superarán pronto los u$s 100.000.

Bitcoin: los fans de la cripto apuestan a que la escasez haga subir los precios

Si se mira más de cerca, este objetivo alcista parece sospechoso. El costo actual de producción -en gran medida la electricidad que necesitan las computadoras para minar- es actualmente de unos u$s 27.000, según JPMorgan . Esto da una idea del precio mínimo del bitcoin. Inmediatamente después del halving ese número saltará a alrededor de u$s 50.000.

Los costos también dependen del hashrate, una métrica que refleja la cantidad de potencia de procesamiento dedicada a la minería de criptomonedas. Cuanto mayor sea el hashrate (actualmente en máximos históricos), más tiempo se tardará en minar cada bitcoin. Esto, a su vez, significa mayores costos para todos los implicados, lo que ofrece cierta tranquilidad a los compradores.

Sin embargo, la reciente suba ha llevado los precios del bitcoin muy por encima del costo de producción. En el pasado, esto no ha sido sostenible para bitcoin. Además, estos costos deberían empezar a caer poco después del halving, a medida que los mineros menos eficientes se retiren, incapaces de mantener el ritmo.

A medida que se retiren las máquinas más antiguas, el hashrate debería caer y con él los costos de producción.



En algún momento, la suba de precios perderá fuerza. Supongamos que la potencia de procesamiento minero se reduce en una quinta parte, entonces el costo de producción caerá proporcionalmente de unos u$s 43.000.

Esto ofrece una guía útil para saber dónde podrían encontrar un suelo los precios una vez que se disipe la manía actual.