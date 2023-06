Alerta LinkedIn: ¿Estás buscando trabajo? Cuidado con los reclutadores fake

Mia empezó a sospechar cuando le hicieron una serie de preguntas muy básicas en una entrevista por Zoom para un puesto de recursos humanos. Sus sospechas se confirmaron cuando su presunto empleador le exigió el pago por adelantado de 275 libras (u$s 352) para una capacitación sobre contratación.

La primera vez que Mia se topó con estafadores de este tipo fue cuando se trasladó de Australia a Londres. Una semana después de haber solicitado sin éxito un puesto de trabajo como administradora de recursos humanos en una entidad que se hacía llamar Inglemoss Consultants, alguien se puso en contacto con ella para comunicarle que había sido preseleccionada para otro puesto de recursos humanos.

Afortunadamente, Mia actuó con precaución: tres personas le contaron al Financial Times cómo fueron estafadas por Inglemoss Consultants. Una de ellas, Jamie Glover, de 23 años de edad y graduado por la Universidad de Sussex, refirió que había aceptado un puesto en esa sociedad tras haber pagado las 275 libras por la capacitación. Tras sólo un día de formación, le encomendaron la contratación de otras personas. Nunca llegaron a pagarle: "parecía un esquema piramidal: no había ninguna función más", afirma.

Estafadores de LinkedIn: cuáles son las claves que hay que tener en cuenta para no caer en la trampa

Los expertos en contratación explican que el traslado a Internet de muchos procesos de contratación durante la pandemia de Covid-19 no hizo sino ayudar a los estafadores, aunque también los buscadores de empleo se están familiarizando cada vez más con sus sofisticados métodos.

"Da miedo la cantidad de prácticas de este tipo que vemos a diario", comenta Steve Sully, director regional de Reino Unido de la empresa de contratación Robert Half. Con tanto trabajo remoto es "mucho más fácil para los estafadores aprovecharse de los vulnerables".

El efecto de estos fraudes laborales no es sólo la molestia y la pérdida de tiempo que suponen para los que buscan empleo y las empresas: sus víctimas pueden terminar entregando dinero y datos personales, mientras que las empresas pueden ver considerablemente dañada su reputación.

En febrero, LinkedIn reconoció haber detectado un incremento de estafas en su plataforma, tanto en número como en grado de sofisticación.

Según datos de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, en 2022 hubo más de 92.000 fraudes relacionados con puestos de trabajo y empresas, que supusieron pérdidas conocidas por valor de u$s 367 millones, en comparación con los u$s 209 millones del año anterior.

JobsAware, organización sin fines de lucro de Reino Unido ante la cual Mia denunció a Inglemoss Consultants, recibe denuncias de fraudes y prácticas laborales injustas y asesora a los trabajadores. Su director, Keith Rosser, señala que "debido a la crisis del costo de la vida, hay más gente que busca un segundo trabajo. Esto está lanzando al mercado de trabajo a más personas, que se ven también más expuestas".

LinkedIn: los 5 errores que arruinan tu perfil, cómo corregirlos y conseguir el trabajo que buscás

En efecto, los ataques fraudulentos van ganando en complejidad, hasta el punto de que algunos estafadores crean páginas web falsas, llevan a cabo entrevistas por Skype y, en algunos casos, exhiben un impresionante dominio del ámbito en el que dicen trabajar.

Jonathan Waterman-Smith, asesor de la empresa de contratación TRG Recruitment, asegura que su experiencia le ha permitido observar cómo los estafadores se dirigen a sus víctimas de manera más elaborada y utilizando términos específicos del sector, lo que demuestra que han llevado a cabo profundas investigaciones.

Los estafadores eligen como presa a quienes identifican como vulnerables; por ejemplo, aquellas personas que acaban de perder su puesto de trabajo o que no están familiarizadas con las prácticas laborales . "Posiblemente, me consideraban una víctima fácil", admite Mia. "Sin duda, podrían seleccionar a trabajadores extranjeros, que no están muy al corriente de la legislación y las prácticas laborales de Reino Unido".

Lo que nadie sabe de LinkedIn: los mejores trucos para duplicar tus ingresos

En diciembre, Alex Ellis, alto comisionado británico en India, alertó del empleo de su nombre por estafadores, que trataban así de convencer a usuarios para que les entregaran información y dinero a cambio de visados de trabajo para Reino Unido .

Un link al que llegó a través de una página de anuncios de empleo, condujo al técnico Mohammed Yasar Farath, residente en Hyderabad (sur de India), a una supuesta oferta para una empresa de energía de Reino Unido. Sólo un problema: había que pagar 500 libras (u$s 640) por la solicitud del visado. Cuando se negó a entregar el dinero el "supuesto abogado [..] se enfadó mucho". Farath se dio entonces cuenta de que la oferta de trabajo no existía en realidad y de que la gestión del visado era una estafa. Se considera "muy afortunado".

Muchas empresas incluyen ya en sus páginas web y redes sociales asesoramiento sobre cómo evitar el fraude.

Cambió LinkedIn: estos son los trucos ocultos para conseguir trabajo más rápido y fácil

El pasado verano, Amanda Chilcott, directora internacional de recursos humanos de Neptune Energy, advirtió una "considerable proliferación de estafadores" que fingían pertenecer a su empresa, cuando empezaron a llegar a recepción llamadas de víctimas potenciales sobre mensajes fraudulentos de correo electrónico. La empresa contrató a un grupo de seguridad cibernética para que bloqueara los dominios que utilizaban su nombre sin autorización.

Del mismo modo, los empleadores son vulnerables a las candidaturas fraudulentas : una vez que el candidato ha pasado por todo el proceso de contratación, puede llevar al menos un mes descubrir que la persona en cuestión no está a la altura del puesto. Llevar a cabo un nuevo proceso de contratación resulta caro.

Por su parte, para los particulares la experiencia del fraude puede ser dolorosa. Lo corrobora Fatima, que interpuso una denuncia contra Inglemoss Consultants ante un tribunal laboral, a la que la empresa no respondió: "me provocó mucha ansiedad. Juegan con personas vulnerables y resulta difícil notar que es un fraude hasta que estás ya dentro".