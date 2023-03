Yellen dice que el gobierno de EE.UU. intervendrá para proteger a los bancos más chicos

Janet Yellen ha indicado que el gobierno de Estados Unidos proporcionará más respaldo a los depósitos de los bancos estadounidenses pequeños en caso necesario , en un cambio que pretende proteger sectores del sistema bancario del país que atraviesan dificultades como consecuencia de las recientes turbulencias financieras.

En medio del persistente temor a que los depositantes retiren sus ahorros de los bancos regionales, la secretaria del Tesoro estadounidense dijo que las garantías que se habían ofrecido al quebrado Silicon Valley Bank podrían reproducirse en otras instituciones.

"Los pasos que dimos no se centraron en ayudar a bancos o tipos de bancos específicos", dijo Yellen ante la Asociación de Banqueros Estadounidenses este martes, en su discurso más extenso sobre la crisis bancaria hasta ahora.

" Nuestra intervención fue necesaria para proteger el sistema bancario estadounidense en general ", añadió. "Y podrían justificarse acciones similares si instituciones más pequeñas sufren retiros de depósitos que planteen riesgo de contagio".

El Tesoro de Estados Unidos trabajó con la Reserva Federal y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) para proporcionar garantías para todos los depósitos, incluidos los no asegurados, en Silicon Valley Bank y Signature Bank, entidades que quebraron este mes. Además, la Fed anunció un nuevo mecanismo para aumentar la liquidez de los bancos en dificultades.

Aunque Yellen defendió las medidas "decisivas" y "contundentes" adoptadas por los reguladores para evitar una crisis bancaria más amplia en Estados Unidos, los problemas que afectan a las entidades más pequeñas están lejos de resolverse. El salvavidas de u$s 30.000 millones reunido por los directivos de los bancos de Wall Street -y aplaudido por el gobierno estadounidense- no logró detener inicialmente la fuerte venta de acciones del First Republic Bank, aunque las acciones repuntaron tras los comentarios de Yellen.

La secretaria del Tesoro sugirió que las preocupaciones en Estados Unidos se habían aliviado en cierta medida por la evolución del mercado en los últimos días. " La situación se está estabilizando. Y el sistema bancario estadounidense sigue siendo sólido ", afirmó. "La línea de crédito de la Fed y la ventana de descuento están funcionando según lo previsto para proporcionar liquidez al sistema bancario. Las salidas de depósitos agregados de los bancos regionales se han estabilizado".

"Estamos plenamente enfocados en hacer nuestro trabajo", añadió. "Y deben tener la seguridad de que permaneceremos vigilantes".

Yellen subrayó que las turbulencias actuales son diferentes a las de la crisis financiera mundial. "Entonces, muchas instituciones financieras sufrieron tensiones debido a sus tenencias de activos de alto riesgo. Hoy no vemos esa situación en el sistema bancario", dijo. "Nuestro sistema financiero también es significativamente más fuerte que hace 15 años. Esto se debe en gran parte a las reformas posteriores a la crisis que proporcionaron normas de capital más estrictas, entre otras mejoras importantes".

Yellen señaló la importancia de los bancos pequeños y medianos para la economía estadounidense. Una preocupación de los últimos días ha sido que la crisis actual fortaleciera a las instituciones financieras más grandes a expensas de las más pequeñas.

"Los grandes bancos desempeñan un papel importante en nuestra economía, pero también lo hacen los bancos pequeños y medianos", afirmó. "Estos bancos se dedican en gran medida a servicios bancarios tradicionales que proporcionan créditos vitales y apoyo financiero a familias y pequeñas empresas. También aumentan la competencia en el sector bancario, y a menudo tienen conocimientos especializados y experiencia en las comunidades en las que invierten".

Además de ayudar a los depositantes individuales de los bancos, las autoridades estadounidenses también están debatiendo si necesitan tomar medidas adicionales para restablecer la confianza, como aumentar o eliminar el límite de u$s 250.000 para los depósitos asegurados por la FDIC.

Para ello sería necesario el apoyo del Congreso, a menos que los funcionarios de la administración Biden encuentren la forma de adoptar la medida por vía ejecutiva. En su discurso, Yellen hizo un guiño a la posibilidad de nuevas reformas bancarias para reforzar la regulación del sector.

"Actualmente estamos centrados en la situación actual. Pero tendremos que reexaminar nuestros actuales regímenes de regulación y supervisión y considerar si son apropiados para los riesgos a los que se enfrentan hoy los bancos", dijo. "Todos compartimos el interés por garantizar que Estados Unidos siga siendo el sistema financiero más sólido y seguro del mundo".