Irán está dispuesto a reanudar las conversaciones nucleares con Washington, pero las discusiones sobre su programa de misiles balísticos —una demanda clave de Estados Unidos— quedan fuera de la mesa, afirmó el principal diplomático de la República Islámica.

Sus declaraciones se produjeron mientras Estados Unidos continuaba desplegando poder de fuego en la región ante un posible ataque . El presidente Donald Trump envió lo que denomina una “armada” a Medio Oriente y el jefe del Pentágono dijo que las fuerzas armadas estadounidenses están listas para ejecutar cualquier plan de acción que Trump elija si no se alcanza un acuerdo con Irán.

“Las negociaciones son distintas de los diktats” , dijo el canciller iraní Abbas Araghchi el viernes, en una conferencia de prensa en Estambul. “Los resultados de las negociaciones se determinan en la mesa de negociación, no de antemano”.

Araghchi, que se encontraba de visita oficial en Turquía, añadió: “ Las capacidades defensivas de Irán y su programa de misiles nunca serán objeto de negociación ”.

Aliados regionales —entre ellos Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita— han intentado impulsar a ambas partes a dialogar para evitar un conflicto, pero ambos países parecen haberse atrincherado en sus respectivas posiciones.

Hasta ahora, Irán ha mantenido sus líneas rojas históricas para cualquier negociación, mientras que Estados Unidos exige que Teherán cese el enriquecimiento nuclear y desmantele su programa de misiles balísticos .

Araghchi afirmó que Irán está “listo para la guerra” si Estados Unidos ataca y que todavía no ha habido contacto entre Teherán y Washington sobre “planes o un programa de conversaciones”. No obstante, agregó: “Estamos listos para una negociación justa, equitativa y razonable”.

Trump dijo el jueves que planeaba hablar con Irán y que hay “barcos muy poderosos navegando hacia Irán en este momento, y sería fantástico que no tuviéramos que usarlos”.

Turquía ha buscado posicionarse como mediador clave , y el canciller Hakan Fidan —en contacto regular con sus pares de Estados Unidos e Irán— dijo en la conferencia del viernes que había mantenido “una larga conversación” con el enviado estadounidense Steve Witkoff el día anterior a la visita de Araghchi.

Araghchi afirmó que Irán está “listo para la guerra” si Estados Unidos ataca. Fuente: archivo. Fuente: EPA ERDEM SAHIN

A comienzos de esta semana, Fidan sostuvo que Irán estaba “listo para renegociar el expediente nuclear”. Dijo que su consejo constante a Estados Unidos ha sido abordar cada tema por separado , en lugar de intentar cerrar un acuerdo integral de una sola vez.

“Empiecen por lo nuclear, ciérrenlo y luego pasen a los otros temas”, dijo Fidan en una entrevista el miércoles con Al Jazeera. “Si se presentan todos juntos, será muy difícil para nuestros amigos iraníes digerirlos y procesarlos”.

Aliados de Estados Unidos como el Reino Unido han señalado que respaldan iniciativas para impedir que Irán desarrolle armas nucleares, incluso si eso implicara el uso de la fuerza.

Consultado sobre si apoyaría posibles ataques estadounidenses contra Irán, el primer ministro británico Keir Starmer dijo el viernes: “ El objetivo aquí es que Irán no pueda desarrollar armas nucleares y eso es de enorme importancia ”.

Ante la pregunta de si eso significaba apoyar una acción militar, Starmer dijo a BBC News: “Estoy diciendo que apoyamos el objetivo y que estamos hablando con aliados sobre cómo llegar a ese objetivo” .

El presidente iraní Masoud Pezeshkian también habló el viernes con el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan y con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan (MBZ).

En su conversación con MBZ, Pezeshkian dijo que Irán prefiere los canales diplomáticos, pero que está plenamente preparado para responder a cualquier agresión.

“La política de la República Islámica de Irán es el compromiso y la negociación dentro de los marcos internacionales, basados en el respeto mutuo”, dijo Pezeshkian. “Sin embargo, ante cualquier agresión contra la nación o el país iraní, habrá una respuesta inmediata y firme”, añadió.

En su diálogo con Pezeshkian, el presidente turco subrayó la necesidad de avanzar en soluciones diplomáticas mediante negociaciones y de evitar una guerra en la región, informó la oficina de Erdoğan.