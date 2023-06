Previa de la decisión de la Fed: ¿qué esperan los economistas que pase con las tasas?

La Reserva Federal de Estados Unidos tendrá que tomar medidas más duras de lo previsto para erradicar la inflación, según la mayoría de los principales economistas académicos encuestados por el Financial Times, que prevén al menos dos subas más de tasas de interés de un cuarto de punto este año.

La última encuesta, realizada en colaboración con el Kent A Clark Center for Global Markets de la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago, predice que la Fed elevará su tasa de referencia al menos al 5,5% este año . Los mercados de futuros de los fondos de la Fed sugieren que los operadores están a favor de solamente una nueva suba de tasas de un cuarto de punto en julio .

Los altos funcionarios de la Fed han señalado su preferencia por renunciar a una suba de tasas en su reunión de dos días , que empezó hoy, aunque mantienen la puerta abierta a un mayor endurecimiento. Tras 10 subidas consecutivas desde marzo de 2022 , la tasa de los fondos federales oscila ahora entre el 5% y el 5,25%, el nivel más alto desde mediados de 2007.

De los 42 economistas encuestados entre el 5 y el 7 de junio, el 67% prevé que la tasa de los fondos federales alcanzará un máximo de entre el 5,5% y el 6% este año . Esta cifra es superior al 49% de la encuesta anterior, que se realizó pocos días después de una serie de quiebras bancarias en marzo.

Más de la mitad de los encuestados dijeron que la tasa máxima se alcanzará en el tercer trimestre o antes , mientras que algo más de un tercio espera que se alcance en los tres últimos meses del año. No se esperan recortes hasta 2024 , y la mayoría prevé los primeros en el segundo trimestre o más tarde.

"Todavía no han hecho lo suficiente durante el tiempo necesario para bajar la inflación", dijo Dean Croushore, economista de la Fed de Filadelfia durante 14 años. "Van por el camino correcto, pero el camino va a ser más largo y tortuoso de lo que jamás pensaron".

A pesar de las crecientes expectativas de que la Fed aún no ha terminado su campaña de endurecimiento , la mayoría de los economistas pensaban que la Fed no haría ningún movimiento en junio . Además, casi el 70% dijo que hacerlo sería la decisión correcta porque aún no estaba claro si la tasa de interés oficial era lo suficientemente alta como para bajar la inflación y que los funcionarios también podrían reanudar las alzas si fuera necesario.

"La economía ha resultado ser mucho más resiliente de lo que pensábamos en un principio, y la pregunta es si esa resiliencia es temporal y las subidas previstas son suficientes, o si la Reserva Federal necesita aún más subas. La Fed está haciendo una pausa para decidir cuál de los dos caminos es el paso correcto", dijo Jonathan Parker, de la Sloan School of Management del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Aun así, opina que la Fed subirá las tasas al menos dos cuartos de punto más.

Una complicación añadida es la retirada de entidades crediticias regionales tras el colapso de Silicon Valley Bank, First Republic y varias otras instituciones. Arvind Krishnamurthy, de la Stanford Graduate School of Business, dijo que los efectos económicos son muy inciertos, pero que es evidente que se está produciendo una crisis de crédito, lo que sugiere que la Fed podría no tener que hacer tanto en términos de nuevas subas de tasas para obtener el mismo resultado en el caso de la inflación.

Entre los encuestados, sin embargo, la preocupación por la inflación parece tener más importancia que la preocupación por el sector bancario. En comparación con marzo, la estimación mediana del índice de precios de los gastos de consumo personal (PCEPI, por sus siglas en inglés) una vez descontados los costos de alimentos y energía -el indicador de inflación preferido de la Fed- subió 0,2 puntos porcentuales hasta el 4% a finales de año. En abril, registró un ritmo anual de 4,7%, muy por encima del objetivo de 2% fijado por la Fed.

A finales de 2024, aproximadamente un tercio de los encuestados dijo que era "algo" o "muy" probable que el PCEPI core superara el 3%. Más del 40% dijo que era "casi tan probable como no".

"Apenas ha habido avances en la inflación core, la economía real está funcionando mucho mejor de lo que cualquiera podría haber esperado y los responsables políticos aún tienen que ajustarse plenamente a esa realidad", dijo Jason Furman, que anteriormente fue asesor económico de la administración Obama. Estima que el banco central tendrá que elevar la tasa de interés de los fondos federales al menos al 6 %, una opinión que comparte el 12% de los encuestados.

Según el 48% de los economistas, los principales factores que reducirán la inflación serán el aumento del desempleo y la caída de los aumentos salariales, seguidos de las dificultades mundiales derivadas del debilitamiento de la economía china y la fortaleza del dólar. Sin embargo, la mayoría de los economistas no esperan un aumento material e inminente de la tasa de desempleo. La estimación promedio para finales de año se sitúa en el 4,1%, ligeramente por encima del 3,7% actual.

Las predicciones de recesión también se han pospuesto. La mayoría de los economistas no creen que la Oficina Nacional de Investigación Económica declare una hasta 2024, en comparación con las encuestas realizadas el año pasado, en las que aproximadamente el 80% esperaba una recesión en 2023.

Alrededor del 70% dijo que la tasa máxima de desempleo en una próxima recesión no se alcanzaría hasta el tercer trimestre de 2024 o incluso después. Gabriel Chodorow-Reich, de la Universidad de Harvard, dijo que se está preparando para una recesión leve en la que el desempleo aumentará hasta aproximadamente el 6%.