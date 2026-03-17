El director del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos renunció en protesta por la guerra con Irán, al sostener que Teherán “no representaba una amenaza inminente para nuestra nación”. La declaración de Kent, un veterano del Ejército que anteriormente se desempeñó como asesor de la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, marca la primera deserción de alto nivel dentro de la administración de Donald Trump desde que comenzó la guerra el 28 de febrero. En su carta de renuncia dirigida a Trump, publicada en X, Kent escribió que “no puede apoyar enviar a la próxima generación a luchar y morir en una guerra que no beneficia en nada al pueblo estadounidense ni justifica el costo de vidas estadounidenses”. También afirmó que Washington inició el conflicto “debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense”. El Centro Nacional de Contraterrorismo fue creado durante la presidencia de George W. Bush para coordinar el trabajo de las fuerzas de seguridad y las agencias de inteligencia tras su fracaso en prevenir los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Kent se desempeñaba como director desde julio, luego de varios meses como asesor principal de Gabbard. Veterano de las guerras de Estados Unidos en Medio Oriente, Kent ha sido un crítico abierto de los compromisos militares prolongados en el exterior. Su renuncia probablemente genere interrogantes tanto sobre Gabbard —quien mantenía una estrecha afinidad con él— como sobre divisiones dentro del movimiento Maga en general, que históricamente ha sido crítico del intervencionismo militar estadounidense. Gabbard, también veterana militar, es desde hace tiempo una crítica de los intentos de Estados Unidos de impulsar cambios de régimen y construir Estados en el extranjero. Durante la primera administración Trump, cuestionó con dureza la escalada de tensiones con Irán. En 2019, publicó un video advirtiendo que “Estados Unidos no debe ir a la guerra con Irán”. En su carta de renuncia, Kent sostuvo que altos funcionarios israelíes y voces influyentes de los medios estadounidenses crearon una “cámara de eco” para “engañar” a Trump y hacerle creer que Irán representaba una amenaza inminente. Estas afirmaciones provocaron acusaciones de antisemitismo por parte de sus críticos. Ilan Goldenberg, exasesor de la entonces vicepresidenta Kamala Harris, señaló en X que las declaraciones de Kent —según las cuales Israel fue responsable de la guerra de Irak y habría engañado a Trump para iniciar el conflicto— “son desagradables y apelan a los peores estereotipos antisemitas”. Heath Mayo, fundador del grupo conservador de base Principles First, dijo: “Antes de presentar a este hombre como un ejemplo de principios, recordemos que es el mismo que fracasó en su candidatura al Congreso por su antisemitismo explícito, sus vínculos con Nick Fuentes y su insistencia en que las elecciones de 2020 fueron manipuladas”. Kent se postuló sin éxito para un escaño en el Congreso por el estado de Washington en 2022 y 2024, pero en ambas ocasiones fue derrotado por estrecho margen por Marie Gluesenkamp Perez, una demócrata moderada. Durante la campaña salieron a la luz sus contactos pasados con figuras de la extrema derecha, incluidos los nacionalistas blancos Fuentes y Greyson Arnold. Kent se desmarcó posteriormente de esas relaciones. También afirmó contar con el respaldo de Peter Thiel, ejecutivo tecnológico y donante republicano cercano al vicepresidente JD Vance. En declaraciones desde la Casa Blanca el martes, Trump describió a Kent como “muy débil en materia de seguridad”. Y agregó: “Es bueno que se haya ido, porque dijo que Irán no era una amenaza —Irán era una amenaza en todos los países”. Sin embargo, críticos de Trump dentro del propio espectro conservador elogiaron la decisión de Kent. “Joe Kent es un GRAN HÉROE ESTADOUNIDENSE. ¡Que Dios lo bendiga y lo proteja!”, escribió en X la excongresista republicana Marjorie Taylor Greene. Por su parte, los demócratas aprovecharon rápidamente la renuncia para cuestionar la decisión de Trump de iniciar la guerra con Irán. “Discrepo firmemente con muchas de las posiciones que ha sostenido a lo largo de los años, en particular aquellas que ponen en riesgo la despolitización de nuestra comunidad de inteligencia”, dijo en un comunicado Mark Warner, principal demócrata del Comité de Inteligencia del Senado. “Pero en este punto tiene razón: no había evidencia creíble de una amenaza inminente por parte de Irán que justificara arrastrar a Estados Unidos a otra guerra elegida en Medio Oriente”. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, acusó a Kent de hacer “afirmaciones falsas” en su carta de renuncia. “La absurda acusación de que el presidente Trump tomó esta decisión influenciado por otros, incluso por países extranjeros, es tanto insultante como ridícula”. La Oficina del Director de Inteligencia Nacional no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.