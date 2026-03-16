Donald Trump advirtió que la OTAN enfrenta un futuro “muy malo” si los aliados de Estados Unidos no ayudan a reabrir el estrecho de Ormuz, enviando un mensaje directo a las naciones europeas para que se sumen a su esfuerzo bélico en Irán. El presidente estadounidense dijo al Financial Times en una entrevista el domingo que también podría retrasar su cumbre con el presidente chino Xi Jinping prevista para finales de este mes, mientras presiona a Beijing para que ayude a desbloquear esta vía marítima crucial. “Es lógico que quienes se benefician del estrecho ayuden a asegurarse de que allí no ocurra nada malo”, dijo Trump, al argumentar que Europa y China dependen en gran medida del petróleo del Golfo, a diferencia de Estados Unidos. “Si no hay respuesta o si la respuesta es negativa, creo que será muy malo para el futuro de la OTAN”, agregó. Los comentarios de Trump, realizados durante una llamada telefónica de ocho minutos con el FT, se produjeron un día después de que pidiera a China, Francia, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido que se sumen a un “esfuerzo en equipo” para reabrir este punto estratégico por el que pasa una quinta parte del petróleo mundial. Irán cerró de facto el estrecho después de que Estados Unidos e Israel lanzaran su guerra hace más de dos semanas, lo que desató temores de un nuevo shock en los precios del petróleo para la economía global. Los esfuerzos de Washington por reabrir la vía marítima han fracasado en gran medida. El precio internacional del crudo alcanzó los 106 dólares por barril el domingo por la noche, cerca de un 45% más desde el inicio del conflicto. A pesar de su advertencia, Trump se mostró pesimista sobre la posibilidad de que los aliados de Estados Unidos respondan a su pedido de ayuda. “Tenemos algo llamado OTAN”, dijo Trump, quien a menudo ha criticado a la alianza. “Hemos sido muy amables. No teníamos que ayudarlos con Ucrania. Ucrania está a miles de millas de nosotros… Pero los ayudamos. Ahora veremos si ellos nos ayudan. Porque siempre he dicho que nosotros estaremos para ellos, pero ellos no estarán para nosotros. Y no estoy seguro de que lo estén”. Consultado sobre qué tipo de ayuda necesitaba, Trump respondió: “lo que sea necesario”. Añadió que los aliados deberían enviar dragaminas, de los que Europa posee muchos más que Estados Unidos. También dijo que quería “personas que eliminen a algunos actores problemáticos que están a lo largo de la costa [iraní]”. Trump insinuó que busca equipos de comandos europeos u otro tipo de apoyo militar para neutralizar a iraníes que, según dijo, están causando “problemas” en el Golfo con drones y minas navales. “Los estamos golpeando muy fuerte”, afirmó Trump. “No les queda nada salvo causar pequeños problemas en el estrecho, pero estos países se benefician y deberían ayudarnos a vigilarlo. Nosotros los ayudaremos. Pero ellos también deberían estar allí. Necesitas a mucha gente para vigilar a unos pocos”. Trump también dijo que espera que China ayude a desbloquear el estrecho antes de viajar a Beijing a finales de este mes para una cumbre con Xi Jinping, lo que sería su primer viaje a China en su segundo mandato. “Creo que China también debería ayudar, porque China obtiene el 90 % de su petróleo de los estrechos [sic]”, dijo Trump. Esperar hasta la cumbre sería demasiado tarde, añadió. “Nos gustaría saberlo antes. [Dos semanas] es mucho tiempo”. Añadió que su viaje a China también podría posponerse. “Podríamos retrasarlo”, dijo Trump, sin especificar por cuánto tiempo. Los comentarios del presidente estadounidense se produjeron mientras su secretario del Tesoro, Scott Bessent, se reunía en París con su homólogo chino He Lifeng para discutir la cumbre prevista en Beijing a finales de marzo. Xi invitó a Trump a visitar China cuando ambos líderes se reunieron en Corea del Sur a finales de octubre y alcanzaron una tregua en la guerra comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China. Beijing no ha dado señales de querer retrasar la cumbre pese a la guerra en Irán, que es un importante proveedor de petróleo para China. Tras hablar más temprano el domingo con el primer ministro británico, Sir Keir Starmer, Trump expresó especial frustración con la respuesta del Reino Unido hasta ahora. “El Reino Unido podría considerarse el aliado número uno, el más antiguo, etcétera, y cuando les pedí que vinieran, no quisieron venir”, dijo. “Y tan pronto como básicamente eliminamos la capacidad de peligro de Irán, dijeron: ‘oh bueno, enviaremos dos barcos’, y yo dije: ‘necesitamos esos barcos antes de ganar, no después de ganar’. Siempre he dicho que la OTAN es una calle de un solo sentido”. Trump aseguró que el peligro para los aliados que desplieguen activos en el Golfo sería mínimo, ya que Estados Unidos e Israel habrían destruido gran parte de la capacidad militar iraní en las últimas dos semanas. “Básicamente hemos diezmado a Irán”, afirmó. “No tienen marina, ni defensa antiaérea, ni fuerza aérea, todo desapareció. Lo único que pueden hacer es causar pequeños problemas poniendo una mina en el agua —una molestia, pero esa molestia puede causar problemas”. Sin embargo, aliados europeos ya han sufrido consecuencias del conflicto. Un soldado francés murió el jueves en un ataque con drones iraníes en Irak. Un avión italiano fue destruido el domingo en una base en Kuwait. Trump también advirtió que Estados Unidos está preparado para lanzar nuevos ataques contra la isla de Kharg, el principal centro de exportación de petróleo de Irán, y podría apuntar contra su infraestructura petrolera. “Vieron que atacamos la isla de Kharg, todo excepto las tuberías, ayer”, dijo, en referencia a un bombardeo que anunció el viernes. “Podemos atacar eso en cinco minutos. Y no hay nada que puedan hacer al respecto”. Consultado sobre si Rusia estaba ayudando a Irán con datos satelitales para apuntar contra los sistemas antimisiles de Estados Unidos e Israel, Trump respondió: “No lo sé, en un sentido u otro. Pero también se podría decir que nosotros ayudamos a Ucrania hasta cierto punto. Es difícil decir: ‘nos están apuntando’, cuando nosotros también hemos estado ayudando a Ucrania”. El predecesor de Trump, Joe Biden, había entregado a Ucrania 350.000 millones de dólares en dinero y equipamiento, afirmó el presidente. “Entonces es difícil decir: ‘¿qué están haciendo?’, cuando nosotros hemos estado haciendo lo mismo”.