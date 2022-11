Duro análisis del FT sobre las posibles candidaturas de Macri y Cristina en 2023

A menos de un año de las elecciones presidenciales en Argentina y con la economía sumida en el caos, dos acérrimos rivales políticos -los expresidentes Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner- insinúan que podrían volver a presentarse, lo que abre la carrera.

Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta y veterana de la izquierda del partido peronista, fue recibida por multitudes exultantes en un acto celebrado en La Plata el 17 de noviembre, al grito de "Cristina Presidenta".

"Cada cosa a su tiempo", respondió ella.

Esa misma noche, Macri atrajo a multitudes en una recepción que le ofreció el club de fútbol Boca Juniors, que dirigió durante 13 años.

Macri estuvo recorriendo el país antes de viajar a Qatar para la Copa del Mundo, entusiasmando a los militantes que quieren que vuelva a ser candidato. Preguntado por los periodistas sobre una candidatura electoral en 2023, respondió: "Cuatro personas me dicen que debo ser candidato a [presidente de] Argentina por cada una que dice [presidente de] Boca. Se alternan las dos cosas".

Como parte de su función de presidente de la fundación de la FIFA, Macri presenció el martes la sorprendente derrota de Argentina contra Arabia Saudita en Doha. Los políticos en Argentina rara vez ven a la selección nacional en directo - algunos aficionados han culpado al expresidente de romper con la tradición y traer mala suerte.

Si los dos pesos pesados de la política suben al ring el año que viene, polarizarán al electorado , eclipsarán a los candidatos más moderados y potencialmente abrirán el camino a candidatos más extremos, dicen los analistas.

"Hay una alta probabilidad de que Macri decida presentarse a una candidatura presidencial", dijo Sergio Berensztein, un consultor político. "Está trabajando para mantener sus posibilidades en 2023".

Por ahora, Macri está esperando. "No estoy en ninguna lista (...) no es momento de candidaturas", le dijo el multimillonario conservador al Financial Times. Más bien, dijo, es un momento "para profundizar las discusiones en el campo de las ideas".

Macri, de 63 años, intentó introducir reformas favorables a las empresas, atraer a los inversores extranjeros y estabilizar la economía, pero fue criticado por ser demasiado lento a la hora de recortar el gasto y equilibrar el presupuesto. Cuando se derrumbó la confianza del mercado en su gestión, en 2018, se vio obligado a pedir un rescate de u$s 57.000 millones al FMI y perdió su candidatura a la reelección frente a los peronistas al año siguiente.

En un nuevo libro, Para Qué, Macri alude a la carrera del próximo año. "El populismo light no es una opción", escribe. "Esta vez no habrá tiempo ni sustento político para quedarnos a mitad del camino".

Macri describió el libro al FT como un "llamado de atención" y una "hoja de ruta" para quienes forman parte de su coalición, Juntos por el Cambio. "Ante la posibilidad de que nuestra fuerza vuelva al poder a fines del año que viene, el libro es una síntesis de mi experiencia", dijo.

Fernández de Kirchner, que gobernó durante dos mandatos consecutivos entre 2007 y 15, y Macri tienen sus grupos de seguidores comprometidos. Pero las encuestas muestran que ambos tienen altos índices de rechazo, lo que los convierte en opciones controvertidas para ser candidatos.

Las tensiones sobre quién liderará la oposición en 2023 están "por las nubes", dijo Juan Germano, de la consultora de encuestas Isonomía.

El apoyo de la oposición está más o menos dividido en partes iguales , según las encuestas, entre el jefe de Gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, Macri y otra conservadora, Patricia Bullrich, que fue ministra del Interior durante el gobierno de Macri entre 2015 y 2019.

"Hace un año Larreta estaba bien parado como candidato de la oposición", dijo Germano. Pero si bien es elogiado por su eficiente gestión en Buenos Aires, los críticos dicen que Larreta carece de carisma y le cuesta conectar con los argentinos de a pie. Por su parte, las promesas de Bullrich de luchar contra el crimen y defender la propiedad privada han atraído a los votantes fuera de las áreas metropolitanas.

Las encuestas predicen que, si la oposición puede unirse detrás de un candidato creíble, el próximo año debería recuperar el poder, actualmente en manos del presidente peronista Alberto Fernández, cuya mala gestión de la economía y de la pandemia desató la ira popular, provocó una inflación anual de casi el 100% y llevó a algunos argentinos a irse a vivir al extranjero.

La oposición tiene actualmente una ventaja de entre 12 y 14 puntos sobre el partido gobernante en las encuestas . En agosto de 2023 está prevista una votación primaria para determinar los favoritos antes de las elecciones del 29 de octubre.

Los presidentes en ejercicio en toda América latina han sido expulsados en una serie de elecciones en un momento de descontento generalizado, el más reciente Jair Bolsonaro en Brasil.

Ignacio Labaqui, analista senior de Medley Global Advisors, dijo que la percepción de debilidad política del Gobierno le da a la oposición la confianza "de que triunfará pase lo que pase", algo que describió como una suposición "muy peligrosa".

En el bando peronista, Alberto Fernández podría volver a presentarse en 2023, pero sus pésimos índices de aprobación hacen que sea poco probable que lo haga. Como la figura política más reconocida del país, Fernández de Kirchner es una de las pocas candidatas peronistas viables.

Pero dado que se enfrenta a múltiples procesamientos por presunta corrupción durante sus presidencias, los analistas dijeron que Fernández de Kirchner podría optar por presentarse a un escaño en el Senado en 2023, que es más fácil de asegurar y la protegería de las causas judiciales.

El problema para los peronistas es que la mujer de 69 años viene con grandes contras: "La gente puede ver que es mayor, que está desconectada de la sociedad y que tiene problemas con el poder judicial", dijo la analista política Adriana Amado.

El descontento de los votantes con la creciente inflación, el estancamiento de los salarios y los años de turbulencia económica en Argentina ha debilitado el apoyo a los partidos tradicionales y ha llevado a la gente a apoyar a candidatos más extremos.

El radical Javier Milei, diputado libertario, está subiendo rápidamente en las encuestas. Su plataforma incluye la dolarización de la economía, el fin de la intervención estatal, la eliminación del banco central y la ruptura del "sistema de castas" en la política argentina.

"Milei tendrá una buena elección", dijo Germano. "Es un verdadero candidato de tercera vía a la presidencia".