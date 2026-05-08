Durante décadas, el dólar estadounidense funcionó como refugio para millones de personas fuera de Estados Unidos. En economías con inflación alta o monedas débiles, se volvió común ahorrar, fijar precios y hacer operaciones cotidianas en dólares. Sin embargo, varios gobiernos intentaron revertir esa dependencia. Algunos buscaron recuperar el control monetario. Otros intentaron fortalecer sus monedas locales o reducir el peso del dólar en bancos y comercios. Los resultados fueron muy distintos y, en algunos casos, el costo económico fue enorme. El caso más extremo fue Zimbabwe. Según el Fondo Monetario Internacional, la hiperinflación llevó al “abandono del dólar zimbabuense en las transacciones”. En 2008, la inflación mensual alcanzó un nivel estimado de 79.600 millones por ciento, una de las peores crisis monetarias registradas en el mundo. Después de adoptar el dólar estadounidense para estabilizar la economía, el país intentó volver a una moneda propia. Pero la confianza no regresó. Bloomberg citó al FMI al advertir que la nueva moneda de Zimbabwe “todavía no logró una aceptación amplia entre la población”. En Venezuela, el gobierno limitó durante años el acceso a dólares mediante controles cambiarios. Pero la inflación destruyó el valor del bolívar. Según datos del FMI, la inflación venezolana llegó a superar el 1.000.000% en 2018. La crisis llevó a una dolarización informal. Hoy buena parte de los precios en Venezuela siguen calculándose en dólares, aunque la moneda oficial continúa siendo el bolívar. En Cuba, las restricciones al dólar convivieron con inflación y escasez. La Oficina Nacional de Estadística e Información reconoció fuertes aumentos de precios en los últimos años tras la reforma monetaria y los cambios cambiarios impulsados por el gobierno. En Irán, las sanciones internacionales complicaron el acceso al sistema financiero global. Un estudio del FMI concluyó que “la depreciación de la moneda, los déficits fiscales y las sanciones” impulsaron la inflación en el país. No todos los procesos terminaron mal. Algunos países consiguieron bajar la dolarización financiera con estabilidad y sin un colapso monetario. El caso más exitoso fue Perú. Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva del Perú, definió el proceso peruano como “un caso exitoso de desdolarización impulsada por el mercado”. Los números muestran el cambio. Según el Banco Central peruano, la dolarización del crédito superaba el 80% a inicios de los años 2000. Dos décadas después, cayó por debajo del 30%. Bolivia también logró avances fuertes. El entonces presidente del Banco Central de Bolivia, Pablo Ramos Sánchez, presentó oficialmente el proceso como una política de “bolivianización”, enfocada en fortalecer la moneda local y reducir la dependencia del dólar. Las cifras también fueron contundentes. Los depósitos en dólares pasaron de representar más del 90% del sistema financiero en 2004 a menos del 20% años después, según datos oficiales del banco central boliviano. En Asia, Camboya eligió una transición gradual. El Banco Nacional de Camboya reconoció que la dolarización representa “un gran desafío para la economía”. Aunque el dólar sigue presente, el gobierno impulsó pagos electrónicos y mayor uso de la moneda local. El objetivo fue evitar un shock económico mientras aumentaba lentamente la confianza en el riel camboyano. En Laos, los resultados fueron más limitados. El FMI advirtió que la depreciación del kip “conduce a inflación interna” y afecta el poder adquisitivo de la población. La presión sobre la moneda local hizo que muchas personas siguieran usando divisas extranjeras para proteger ahorros y fijar precios, especialmente en sectores vinculados al comercio y el turismo.