La movilidad en la frontera entre Colombia y Venezuela sufrió un fuerte golpe tras la decisión de cerrar completamente el paso por el puente internacional Francisco de Paula Santander durante 15 días. La medida, anunciada por el Gobierno venezolano, ya entró en vigor y responde a un deterioro estructural detectado en la infraestructura, especialmente del lado de Táchira, tras el impacto de las lluvias y el aumento del caudal del río fronterizo. El cierre afecta directamente la conexión entre Cúcuta y Pedro María Ureña, un corredor vital para el tránsito diario de miles de vehículos y personas que dependen de este paso para actividades comerciales, laborales y familiares. Las autoridades confirmaron que la decisión se tomó luego de una inspección técnica que evidenció fallas importantes en los cimientos y en la parte superior de la estructura del lado venezolano. El incremento del caudal del río Táchira, producto de las lluvias recientes, habría acelerado el desgaste del puente. Desde Colombia, los organismos como el Instituto Nacional de Vías señalaron que el tramo bajo su jurisdicción no presenta daños que representen un riesgo inmediato. Sin embargo, las evaluaciones conjuntas con equipos venezolanos llevaron a priorizar la seguridad y evitar una eventual emergencia mayor. El cierre total fue decretado por un periodo inicial de 15 días, tiempo en el que se realizarán labores de rehabilitación. Aunque no se han detallado las obras específicas, el Gobierno venezolano aseguró que se trata de intervenciones necesarias para garantizar la estabilidad de la estructura. No se descarta que el plazo pueda extenderse dependiendo del avance de los trabajos y de las condiciones climáticas en la zona fronteriza. Ante la suspensión total del paso, las autoridades recomendaron utilizar otros cruces habilitados en la frontera. El principal es el puente internacional Simón Bolívar, que conecta a Cúcuta con San Antonio del Táchira y concentra el mayor flujo de movilidad en la región. También se insiste en transitar con precaución y planear los desplazamientos con antelación, ya que el cierre podría generar congestión y retrasos en los puntos alternos. El puente Francisco de Paula Santander es el segundo paso más importante en la frontera entre Norte de Santander y Táchira, con un tránsito diario que supera los 8.000 vehículos. Su cierre representa un impacto directo en el comercio binacional y en la dinámica económica de la zona. Además, la situación ocurre en medio de esfuerzos conjuntos entre ambos países para reforzar la seguridad fronteriza, especialmente frente a delitos como el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas. Mientras avanzan las obras, las autoridades mantienen monitoreo constante sobre la estructura y el comportamiento del río, considerado el principal factor de riesgo en las últimas semanas. La prioridad, insisten, es evitar una emergencia mayor y garantizar la seguridad de quienes cruzan a diario esta frontera clave para Colombia. Con información de EFE.-