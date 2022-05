Criptomonedas: "van a pasar cosas malas" si las stablecoins no se regulan rápido

Un republicano de alto rango ha alertado sobre la creciente industria de las stablecoins, advirtiendo que "van a pasar cosas malas" con el dinero de los inversores si no se regula pronto.

Pat Toomey, el principal republicano del comité bancario del Senado, dijo que pensaba que el Congreso debería redactar nuevas normas para el mercado de u$s 180.000 millones de las stablecoins, que son algunas de las criptomonedas más populares del mundo.

Pero se opuso a algunas de las medidas más estrictas promovidas por los demócratas, que creen que las stablecoins valen ahora tanto dinero que sus operadores deberían ser regulados como los bancos.

Toomey le dijo al Financial Times en una entrevista: "¿Podrían salir mal parados muchos consumidores? Por supuesto. ¿Sería algo malo? Sí, sería malo para esos consumidores. También sería probablemente un gran revés para la industria".

"Por ambas razones, me gustaría establecer un marco sensato antes de que ocurra algo malo. Y seamos sinceros, en algún momento van a pasar cosas malas, después de todo, esta es todavía una tecnología relativamente nueva".

Las stablecoins se diferencian de otras criptomonedas como bitcoin o ethereum ya que están respaldadas por moneda real, lo que ofrece a los inversores la posibilidad de poseer activos digitales con la promesa de una mayor estabilidad de precios.

Los reguladores financieros están preocupados por la rapidez con la que crecen estas criptomonedas, por el número de ellas que circulan y por la poca claridad de los activos que las respaldan.

Tether, la moneda más popular, ha pasado de una capitalización de mercado de u$s 4000 millones a principios de 2020 a u$s 83.000 millones actualmente , según CoinMarketCap. Los reguladores han multado previamente a la empresa con decenas de millones por hacer afirmaciones falsas sobre sus reservas. Actualmente dice que tiene suficientes reservas para igualar el 100% de las monedas que ha emitido .

El gobierno de Biden quiere limitar el mercado para que sólo las instituciones financieras reguladas a nivel nacional puedan emitir stablecoins , una norma que excluiría tanto a Tether como a USD Coin, los dos mayores emisores.

El proyecto de ley de Toomey, sin embargo, también permitiría que otras organizaciones ofrecieran las criptos si hacen públicas sus reservas mensualmente y se someten a una auditoría cada tres meses.

"La idea de que los únicos emisores permitidos sean las instituciones depositarias aseguradas es demasiado restrictiva", dijo Toomey. "No hay ninguna razón lógica en el mundo por la que tengas que ser una institución depositaria asegurada para hacer esto".

La medida para regular las stablecoins forma parte de un impulso más amplio por parte de demócratas y republicanos para establecer normas para toda la industria de criptomonedas. Pero los republicanos se resisten a algunas de las propuestas más duras de los principales demócratas, como Gary Gensler, presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), que ha argumentado que muchas criptomonedas deben ser reguladas de la misma manera que los valores.

Toomey arremetió contra Gensler, diciendo: "Está tratando de utilizar el enorme poder que tiene para básicamente obligar a una industria a hacer lo que él quiere. Esta no es una forma de manejar una nueva tecnología en lo absoluto".

También criticó a los demócratas por intentar utilizar la Reserva Federal para acelerar la transición a la energía verde.

Toomey fue uno de los senadores que ayudó a bloquear el nombramiento de Sarah Bloom Raskin para la junta de gobernadores de la Reserva Federal, tras discrepar con su petición de que los reguladores tuvieran en cuenta el cambio climático al considerar los riesgos económicos.

"Hay un movimiento aquí en Estados Unidos para utilizar la amenaza del cambio climático como oportunidad para iniciar el proceso de que la Reserva Federal asigne el capital fuera de las industrias intensivas en carbono, con el fin de acelerar la transición a una economía baja en carbono", dijo. "Esto hace que mi cabeza quiera explotar".

Lo calificó de "conspiración pública" por parte de los demócratas para frenar el cambio climático utilizando herramientas que no fueron diseñadas para esa tarea.

Toomey, uno de los siete senadores republicanos que votaron a favor de la condena del expresidente Donald Trump en su segundo juicio político , se retira en las elecciones de mitad de término de noviembre. La decisión ha generado una amarga competencia por su escaño, y los dos favoritos son el médico mediático Mehmet Oz y el jefe de fondos de cobertura David McCormick.

Oz es uno de los más de 100 candidatos que han sido respaldados por Trump, incluido JD Vance, el autor y capitalista de riesgo que ganó su disputada carrera para ser senador de Ohio esta semana.

Sin embargo, a pesar de esa victoria, Toomey insistió en que la influencia del expresidente en el partido está disminuyendo.

"Ha estado tratando con mucha frecuencia de asegurarse de elegir el caballo que va a ganar, para luego poder atribuirse el mérito de la victoria que iba a ocurrir de todos modos y presumir del tremendo récord de victorias y derrotas", dijo Toomey.

"En primer lugar, no va a ganar en todas partes: creo que hay una serie de casos de alto perfil en los que no es probable que se imponga. Y en segundo lugar, la gente no es estúpida. Ya sabes, van a ver lo que está pasando aquí".