Por qué Warren Buffett es el "enemigo número uno" de Bitcoin, según uno de los libertarios más famosos de Silicon Valley

Peter Thiel, el inversor tecnológico libertario, desafió a algunas de las figuras financieras más poderosas de los Estados Unidos por sus críticas al bitcoin, acusándolas de intentar suprimir lo que se ha convertido en un poderoso movimiento político.

Thiel, que se dio a conocer como un opositor franco y uno de los primeros inversores en Facebook, describió al venerado inversor Warren Buffett como un "abuelo sociópata de Omaha". También tildó a Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase, y a Larry Fink, director de BlackRock, de formar parte de una "gerontocracia financiera" que pretendía dejar las criptomonedas fuera del mercado mainstream.

Su arrebato se produjo frente a una multitud que aplaudía en la conferencia Bitcoin 2022 en Miami, donde describió la criptomoneda como parte de un "movimiento revolucionario de la juventud" que se proponía derrocar las finanzas tradicionales, amenazando el poder y la riqueza de la clase dirigente.

Los inversores se trasladan a India tras la "ruptura tecnológica" en China



Thiel, uno de los fundadores de PayPal, lleva mucho tiempo defendiendo que las criptomonedas podrían suplantar el sistema financiero actual. PayPal renunció a sus propias ambiciones de tener una moneda digital al principio de su existencia para encajar en el mundo de los pagos ya existente. Aunque ahora tiene un valor de u$s 130.000 millones, Thiel describió la empresa de pagos online como una decepción en comparación con lo que podría haber llegado a ser.

En cambio, afirmó que el bitcoin, con un valor de u$s 830.000 millones, tenía el potencial de rivalizar con todo el oro del mundo, con un valor de u$s 13.000 millones. Con el aumento de la inflación y la disminución de la confianza en las monedas fíat, también afirmó que el valor del bitcoin podría igualar al de todas las acciones públicas, que actualmente equivalen a u$s 115.000 millones, al igual que el oro había igualado a las acciones a finales de la década de 1970.

Por qué todo lo que creías saber sobre las tasas de interés y el mercado está equivocado



En un ataque incendiario, afirmó que los líderes financieros habían intentado deliberadamente suprimir el bitcoin para proteger su propio poder. "Es un movimiento, y es una cuestión política si este movimiento va a tener éxito, o si los enemigos del movimiento van a conseguir detenernos", dijo. Buffett, añadió, es el "enemigo número uno".

Thiel se convirtió en la figura de derecha más famosa del mundo tecnológico en 2016, cuando apoyó la candidatura presidencial de Donald Trump y habló en la convención republicana de ese año.

Warren Buffett compró u$s 1000 millones en acciones de Activision semanas antes del acuerdo con Microsoft



También arremetió contra la moda de la inversión ambiental, social y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés), describiéndola como una parte fundamental del sistema que el establishment financiero utiliza para aplastar cualquier cosa que amenace su poder.

El ESG se ha convertido en una "fábrica de odio para nombrar a los enemigos", afirmó, y comparó la atención prestada a las cuestiones sociales y de gobernanza con el modo en que opera el Partido Comunista chino. También calificó la inversión medioambiental de "falsa".

En un ataque lateral a las empresas que responden a la presión de los políticos o de los empleados por cuestiones políticas, añadió: "Las empresas progresistas están casi controladas por el Gobierno de una manera que el bitcoin nunca lo estará".