Bitcoin: por qué las criptomonedas no se pueden tomar en serio

Me siguen diciendo que ya es hora de que me tome en serio las criptomonedas. Desde BlackRock hasta UBS, todos los grandes inversores están, como mínimo, "explorando" las criptos, mientras que las grandes empresas tienen decenas de millones de inversores minoristas cada una.

Los gobiernos también son optimistas: Gran Bretaña está adoptando un "enfoque de futuro" y el canciller espera convertir el país en un centro mundial de criptomonedas, lo que sitúa al Reino Unido a la altura de El Salvador, donde bitcoin ya es de curso legal. Puedo bromear, pero si no he comprado criptomonedas, entonces la broma es para mí, o eso es lo que la gente sigue diciendo.

Y sin embargo, por más que intente tomármelo en serio, sigo encontrando nuevas formas de considerar absurdas las criptos. Esta semana la comedia vino por cortesía de Sam Bankman-Fried, director general y fundador del exchange de criptomonedas FTX, una empresa valuada recientemente en u$s 32.000 millones. El lunes, Bankman-Fried, valorado él mismo recientemente en u$s 24.000 millones, apareció en Bloomberg y se le pidió que explicara cómo funciona un nuevo fenómeno cripto llamado 'yield-farming'.

El yield-farming -una práctica bastante compleja que básicamente ofrece a los inversores la posibilidad de convertir sus criptomoendas en más cripto, pidiendo dinero prestado a los clientes a cambio de un 'token de gobernanza', y cultivando esas criptos en otras monedas y proyectos DeFi [finanzas descentralizadas] que ofrecen altos rendimientos-, ha estado llamando la atención desde hace tiempo. No sólo por los rendimientos inusualmente altos que promete, sino también por la preocupación de que los inversores minoristas no lo entiendan realmente y, por lo tanto, no sean plenamente conscientes de los riesgos que conlleva. Se podría pensar, por tanto, que Bankman-Fried, cuya plataforma ofrece esto mismo, podría tratar de presentarlo como un producto financiero maduro.

Pero no es así. Bankman-Fried, utilizando la analogía de una caja para describir una de estas plataformas de cultivo de rendimiento, explicó su propuesta de valor así: "Se trata de una caja valiosa, como lo demuestra todo el dinero que aparentemente la gente ha decidido que esté en la caja. ¿Y quiénes somos nosotros para decir que se equivocan en eso?". A continuación, describió cómo todo esto se convierte en una especie de profecía autocumplida, porque una vez que los inversores empiezan a sentirse alentados por ella, el token se vuelve más valioso y "van y meten otros u$s 300 millones en la caja... y entonces llega al infinito. Y entonces todo el mundo gana dinero".

Matt Levine, de Bloomberg, claramente aturdido, señaló que Bankman-Fried parece estar diciendo algo parecido a: "Bueno, yo estoy en el negocio del Ponzi, y es bastante bueno".

Los comentarios de Bankman-Fried han sido objeto de muchas burlas, y en efecto son risibles, pero lo que quizá sea más gracioso es que lo que está describiendo puede aplicarse también al resto del mundo cripto. Hace tiempo que comparo las criptomonedas con un esquema Ponzi, aunque hay algunas diferencias, como la falta de un administrador central.

La criptomonedas, al igual que la caja de Bankman-Fried, no tiene un valor inherente; vale simplemente lo que cada uno ha decidido que vale. Y al igual que esta caja, que, como explica el fundador de FTX, puede crearse "en unos cinco minutos con una conexión a Internet", los tokens pueden fabricarse con la misma facilidad. Por ello, ya existen casi 20.000 criptomonedas, lo que hace que la idea de la escasez digital se convierta en una burla.

Pero aún así, siempre está el argumento de "las criptomonedas son como Internet a principios de los 90", ¿verdad? Aparte del hecho de que comparar las criptomonedas con el mayor avance tecnológico del siglo pasado, basándose únicamente en que nadie entendía Internet al principio, parece un poco absurdo, los primeros años de la década de los noventa parecen estar un poco atrasados. El capitalista Marc Andreessen dijo en una conferencia en 2014 que bitcoin se parecía a Internet en 1994; en 2019 dijo que se parecía a 1992, por lo que es de suponer que ahora estamos en algún lugar alrededor de la marca de 1991.

Sin embargo, ¿podría haber un argumento de que, a pesar de todo esto, tiene sentido poner un poco de dinero en cripto? Claro que existe el riesgo de que todo se vaya a cero, pero ese es un riesgo conocido; también existe el riesgo de que el precio suba varias veces y la gente se lo pierda. ¿No es esa una razón suficiente para tomarlo en serio?

Para que eso sea válido, habría que imaginar que las criptomonedas no hacen ningún daño, cuando en realidad son un juego de suma negativa. Aparte de los daños al medio ambiente y de los miles de millones perdidos en auténticas estafas, es imposible contar el número de personas a las que se les ha dado falsas esperanzas.

Así que no, lo siento, no me tomaré en serio las criptomonedas, ni como activo ni como forma de dinero, que son de hecho dos proposiciones contradictorias. De hecho, no me lo tomaré más que como un grave riesgo para la sociedad, y quizás como algo de lo que reírse sombríamente de vez en cuando.