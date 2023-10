Las tácticas detrás de la ofensiva terrestre de Israel

Israel respondió al devastador ataque de Hamás del 7 de octubre con la mayor movilización de su historia. Pero cuando sus tanques y tropas entraron finalmente en Gaza este fin de semana, no fue la invasión a gran escala que algunos esperaban.

Funcionarios y exfuncionarios afirman que el alcance aparentemente limitado de la incursión inicial de Israel, que el primer ministro Benjamin Netanyahu ha bautizado como la "segunda fase" de la guerra de Israel contra Hamás, refleja una compleja mezcla de factores. Pero, sobre todo, Israel quiere maximizar su ventaja en potencia de fuego sobre Hamás y minimizar sus propias bajas, al tiempo que intenta evitar atraer a otros adversarios a la guerra, añaden.

A nivel táctico, la presencia menor de la esperada permitió que las tropas de tierra pudieran contar más fácilmente con apoyo aéreo cercano, una cobertura crucial para entrar en partes del norte de Gaza donde Hamás ha pasado años preparando defensas, según una persona familiarizada con los planes de batalla de Israel.

"No vamos a correr ningún riesgo", afirma Amir Avivi, excomandante adjunto de la División de Gaza del ejército israelí. "Cuando nuestros soldados están maniobrando, lo hacemos con artillería masiva, con 50 aviones sobrevolando y destruyendo todo lo que se mueve".

Los oficiales aseguran que los combates en Gaza serán intensos : Hamás se ha entrenado para el combate urbano y ha construido una enorme red de túneles, apodada el ‘Metro de Gaza', que ayuda a trasladar combatientes y armas sin ser detectados. La milicia también dispone de un arsenal de armas antitanque y artefactos explosivos improvisados.

Como muestra de las batallas que se avecinan, el ejército israelí se enfrentó el domingo a milicianos de Hamás que salieron de un túnel cerca del paso fronterizo de Erez.

"Lo único peor que el combate en terreno urbano es el combate entre los escombros de terreno urbano. Hay tantos lugares donde pueden esconderse y llevar a cabo emboscadas " , señala Eyal Hulata, que fue jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Israel hasta principios de este año.

"Cuando los militares israelíes se quedan estáticos, son más vulnerables. Por eso se les ve en movimiento lento pero constante, [siendo] muy cuidadosos a la hora de asegurar los lugares que ya han tomado".

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han mantenido el hermetismo sobre los despliegues precisos para una de sus operaciones más importantes en décadas. Sin embargo, los oficiales afirman que el aumento gradual de las fuerzas tiene como objetivo reducir la probabilidad de que Hezbollah, la poderosa milicia libanesa respaldada por Irán que libró una guerra de un mes con Israel en 2006, se una al conflicto.

El hecho de destinar menos tropas a Gaza también facilitaría el despliegue de personal en el norte si Hezbollah, cuyos milicianos han participado en una escalada de escaramuzas transfronterizas con las fuerzas israelíes, entrara en la guerra, según la persona familiarizada con los planes de batalla de Israel.

"Creo que el mensaje de los israelíes [sobre la ofensiva terrestre] es deliberado", afirma un diplomático occidental. "Les preocupa que Hezbollah e Irán pudieran ver la invasión terrestre como un detonante para algún tipo de escalada, por eso no la han llamado invasión terrestre".

La limitada incursión inicial refleja también que la promesa de Netanyahu de destruir a Hamás y expulsarlo de la Franja de Gaza es demasiado grande para completarla rápidamente, según Yaakov Amidror, miembro distinguido del Instituto Judío para la Seguridad Nacional de América y exasesor de seguridad nacional.

"No es un objetivo que vayamos a alcanzar mañana", afirma, añadiendo que espera que la operación dure entre seis meses y un año. "Lo que se está viendo es cautela a nivel táctico (¿por qué deberíamos perder más soldados de los necesarios?) y la comprensión de que el objetivo es tan grande que de todos modos no puede lograrse en la próxima semana".

Otros observadores piensan que la escala de la incursión inicial es señal de que Israel aspira a algo menos ambicioso que derrocar a Hamás .

"Parece que sus objetivos no llegan a la eliminación completa de Hamás de Gaza. Parece más bien que quieren degradar la infraestructura militar y matar a la cúpula de mando", afirma el diplomático occidental. "Pero la respuesta honesta es que todavía no han concretado cuál es el objetivo final, quizá porque realmente no han resuelto cuál es".

Las autoridades israelíes insisten en que no se dejarán influir por la presión internacional para que frenen a sus fuerzas armadas antes de haber derrotado decisivamente a Hamás, cuyos miembros mataron a más de 1400 personas el 7 de octubre, según el Gobierno. Los ministros también sostienen que las incursiones terrestres iniciales aumentarán la presión sobre Hamás para que libere a los más de 230 rehenes capturados ese día.

"En esta guerra no hay un 'reloj de arena diplomático', sino un reloj operativo y un compromiso humano para la devolución de los secuestrados", declaró el sábado Benny Gantz, miembro del gabinete de guerra israelí. "Escucharemos a nuestros amigos, pero haremos lo que sea correcto para nosotros".

Otros están menos seguros. El exprimer ministro Ehud Olmert, que supervisó importantes operaciones terrestres en Gaza y Líbano, afirma que Israel probablemente tenga menos tiempo del que el gabinete de guerra cree para alcanzar sus objetivos, dadas las imágenes de destrucción generalizada que emanan de Gaza.

Los ataques israelíes han matado a 8005 personas en Gaza y herido a más de 20.000, según funcionarios palestinos. La ONU ha advertido de que la decisión de Israel de restringir severamente el suministro de electricidad, combustible, agua y mercancías a Gaza la ha puesto al borde del colapso humanitario.

"Hay menos tiempo de lo que [el gabinete de guerra] cree", asegura Olmert. "Hasta ahora, [Estados Unidos] nos hacía 'regalos'. En el futuro, puede que nos den órdenes".

Las incursiones iniciales de Israel en Gaza se produjeron cerca de Beit Hanoun, en el norte de Gaza, y Bureij, en el centro de la franja. Los analistas afirman que este enfoque sugiere que Israel podría intentar rodear gradualmente la ciudad de Gaza, que según las autoridades israelíes es la base de gran parte de la infraestructura militar de Hamás.

Amos Harel, corresponsal militar y autor de un libro sobre el conflicto israelí-palestino, explica que las fuerzas israelíes se han adentrado entre 3 y 4 km dentro de Gaza, pero que aún no han entablado combates urbanos. "La lógica parece ser ejercer presión, obligar a los combatientes de Hamás a salir [de sus túneles] y luego atacarlos", afirma.

La persona familiarizada con los planes de batalla de Israel señala que hasta el domingo por la mañana la resistencia que Israel había encontrado no había sido "importante" y que no está claro por qué Hamás no había disparado más misiles antitanque contra los vehículos blindados de las FDI cuando entraban en Gaza.

Sin embargo, otros advierten que no se debe dar demasiada importancia a la respuesta de Hamás en esta fase inicial, sobre todo teniendo en cuenta que los servicios de inteligencia israelíes se equivocaron estrepitosamente al juzgar las capacidades e intenciones del grupo a principios de este mes.

"Todo lo ocurrido desde el 7 de octubre ha sido una gran sorpresa", asegura Hulata. "Así que yo sería muy prudente a la hora de hacer valoraciones sobre lo que Hamás puede y no puede hacer".