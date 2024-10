Cómo los multimillonarios están intentando influir en las elecciones de EE.UU.

Kamala Harris y Donald Trump están muy igualados en estos días previos a las votaciones, que podrían ser las más caras de la historia. Los candidatos y los grupos aliados habrían recaudado más de u$s3800 millones a mediados de octubre.

Un análisis de Financial Times muestra que los millonarios han donado al menos u$s695 millones, o casi el 18%, del dinero total recaudado durante este ciclo electoral.

Al menos 144 personas de la lista de 800 multimillonarios estadounidenses de la lista Forbes están usando su dinero para influir en estas elecciones . Las cifras representan un gran salto en la cantidad de dinero que ha entrado en la política estadounidense desde que en 2010 la Corte Suprema en el caso que enfrentaba a Citizens United con la Federal Election Commission permitiera a los individuos dar sumas ilimitadas a los super Pacs, que son independientes de las campañas oficiales.

Los datos de la campaña no muestran exactamente el total recaudado por las donaciones de los ricos ya que se oculta la identidad de aquellos que donan a organizaciones sin ánimo de lucro. El cofundador de Microsoft, Bill Gates, ha afirmado en privado que donó u$s50 millones a una organización sin ánimo de lucro favorable a Harris, según el New York Times.

Los donantes de Harris

Unos u$s127 millones, o casi el 6%, de la financiación de Harris, han sido donados por multimillonarios, una proporción mucho más pequeña que la de Trump. Entre ellos están:

Dustin Moskovitz, cofundador de Facebook junto con Mark Zuckerberg antes de ir irse a cofundar la firma de software de gestión del trabajo Asana. La fortuna de Moskovitz, según Forbes, es de u$s15.000 millones. Donó u$s38 millones al super Pac de Harris conocido como Future Forward y más de u$s1.000.000 a otros grupos que respaldan a la vicepresidenta.

Reid Hoffman, cofundador de Linkedin, se ha convertido en uno de las principales donantes de Kamala Harris. Ha dado u$s10 millones a Future Forward y otros u$s6 millones al pac Republican Accountability. Hoffman, cuya fortuna asciende a u$s2500 millones según Forbes, ha calificado el plan económico de Trump de inflacionario. Advirtió repetidamente que el expresidente irá a por las empresas que no estén a su lado si gana las elecciones. Aunque Hoffman se ha convertido en un defensor influyente de Harris en la comunidad empresarial, algunos demócratas han criticado al consejero de Microsoft por pedir la sustitución de Lina Khan como presidenta de la Comisión Federal del Comercio. Khan ha retado a los gigantes tecnológicos, intentando parar la adquisición del programador de video juegos Activision Blizzard por parte de Microsoft, e iniciando una investigación sobre OpenAI y su sociedad con Microsoft.

Michael Bloomberg, de 82 años y exalcalde de Nueva York, cuya fortuna supera los u$s104.000 millones, según Forbes, nunca ha sido fan de Trump. En 2019, dijo que encontraba "ofensiva" la "actitud", "estilo" y "falta de civismo" de Trump. Entonces se gastó más de u$s1000 millones en una efímera campaña para la presidencia, y después dio más millones para ayudar a ganar a Biden. Cuando Trump fue acusado de falsificar las cuentas de sus empresas, Bloomberg dio u$s19 millones al super pac Future Forward (que entonces apoyaba a Biden). No ha realizado donaciones públicas a Harris desde entonces. Sin embargo, él y Gates podrían haber realizado una donación multimillonaria privada, según el New York Times.

Los donantes de Trump

Los grupos pro Trump han recibido al menos u$s568 millones de multimillonarios, o casi un tercio (34%) de todo el dinero que ha recaudado su campaña. Unos u$s432 millones proceden de cuatro donantes.

Tim Mellon es uno de los mayores donantes en el ciclo electoral de 2024, donando u$s150 millones al super pac de Trump, Make America Great Again Inc -casi el 45% de su financiación total. Con 82 años, Mellon pertenece a una de las dinastías bancarias más venerables de Estados Unidos, aunque es el menos conocido en la órbita de Trump. Las claves de su decisión de gastar tanto dinero en el expresidente pueden encontrarse en un libro auto publicado en 2014, panam.captain, en el que revela cómo dejó de apoyar al partido demócrata cuando Ronald Reagan se presentó a las elecciones en 1980. Mellon ya ha hecho donaciones al partido republicano en el pasado, y en 2020 dio más de u$s50 millones el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, para ayudarle a construir un muro en la frontera con México.

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, donó más de u$s118 millones al pac pro Trump a mediados de octubre. America Pac ha gastado más de u$s133 millones en anuncios y empleados que llaman a las puertas pidiendo el voto. Musk también pagó a los votantes registrados en algunos estados clave por firmar una petición y dio u$s1.000.000 a unas cuantas personas. El departamento de Justicia ha advertido de que los pagos podrían ser ilegales. A pesar de dirigir Tesla, SpaceX, xAI y X, Musk ha invertido una suma considerable de su tiempo en estas elecciones. El multimillonario considera las regulaciones del gobierno como un obstáculo a su visión del futuro y parece creer que si gana Trump podría obtener una gran influencia en cómo el gobierno trata a sus empresas.

Miriam Adelson es una física israelí-estadounidense que ha donado más de u$s100 millones al pac pro Trump America Pac. Propietaria del casino Las Vegas Sands, y de los diarios Las Vegas Review Journal e Israel Hayom, también es la propietaria mayoritaria del equipo de baloncesto Dallas Mavericks. Su fortuna supera los u$s34.000 millones, según Forbes. En 2018, Trump concedió a Adelson la Medalla Presidencial de la Libertad por su trabajo para combatir el abuso de sustancias y apoyar la causa judía. Adelson ha comparado los ataques de Hamas el 7 de octubre de 2023 sobre Israel con el Holocausto.

Liz y Dick Uihlein, fundadores multimillonarios de la empresa de transporte marítimo Uline, han dado casi u$s70 millones a su pac pro-Trump Restoration Pac y u$s10 millones más a Maga Inc. En una entrevista con FT, Liz Uihlein explica que teme que la lucha por el derecho al aborto ayude a los demócratas a ser reelegidos, pero afirma que el desencanto de los estadounidenses con la inflación y la inmigración están trabajando a favor del ex presidente. También lamenta la incapacidad del gobierno para evitar los ataques de los hutíes de Yemen en las rutas por el Mar Rojo. "El hecho de que estemos permitiendo que nuestros barcos tengan que rodear el Cuerno de África es ridículo". A pesar de su apoyo financiero, Liz Uihlein tiene sus reservas respecto a la personalidad de Trump. "Aunque nos gustan sus políticas, nosotros tenemos 10.000 trabajadores y nunca les hablaríamos como Trump habla a la gente. Yo no trato así a nadie".