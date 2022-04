Bioterror: los peligros de que los "científicos de garaje" manipulen el ADN

Paul Dabrowa no sabe si es ilegal modificar genéticamente la cerveza hecha en casa de manera tal que la haga brillar. El proceso implica tomar información del ADN de las medusas y aplicarla a las células de levadura, luego usar métodos tradicionales de fermentación para convertirla en alcohol . Pero le preocupa que pueda ir en contra de la ley dado que implica manipular material genético.

"Esto puede ser peligroso en las manos equivocadas, así que lo hice en un laboratorio acreditado", dice, y agrega que él mismo solo ha llegado a lograr que las células de levadura brillaran en una placa de Petri. La mayoría de las veces, Dabrowa, un australiano de 41 años que vive en Melbourne y que se define a sí mismo como "un poco experto en la mayoría de las cosas", prefiere realizar sus experimentos de biohacking en su cocina . Lo hace principalmente para encontrar curas para sus propios problemas de salud. Otras veces, solo por diversión.

En los últimos años, la comunidad de hobbistas y aficionados que Dabrowa considera sus parientes se han visto estimulada por la caída de los costos y la creciente accesibilidad a herramientas de edición de genes como Crispr . Esto ha llevado a una explosión de experimentación desenfrenada en laboratorios autoconstruidos o instalaciones comunitarias enfocadas en la mejora biológica personal. A pesar de la falta de formación microbiológica formal, Dabrowa ha utilizado con éxito los trasplantes fecales y el machine learning para modificar genéticamente sus propias bacterias intestinales para perder peso sin tener que cambiar su régimen diario . Los resultados positivos que ha visto en sí mismo lo animaron a intentar comercializar el proceso con la ayuda de un inversor ángel. Espera algún día recolectar hasta 3.000 muestras fecales de donantes y compartir los hallazgos públicamente.

Las mismas fuerzas que obligan a los aficionados a manipular patógenos potencialmente letales en sus garajes existen en todas partes de la ciencia, a menudo encontrando formas innovadoras, o excusas, para sortear las restricciones.

Gran parte de su conocimiento, incluidos los elementos complejos relacionados con la edición de genes, lo obtuvo directamente de internet o por pura fuerza de voluntad al presionar directamente a aquellos que tienen las respuestas que él busca. " Siempre que me aburría, iba a YouTube y miraba conferencias de física y biología del MIT ", explica. " Probé los experimentos en casa, luego me di cuenta de que necesitaba ayuda y me comuniqué con profesores del MIT y Harvard. Estaban más que felices de ayudarme ." En el extremo más radical de la comunidad se encuentran experimentadores como Josiah Zayner, el exbiocientífico de la NASA, que se hizo famoso en la web después de realizar una terapia genética sobre sí mismo frente a una audiencia en vivo. La startup de Zayner, The Odin, en la que el pionero de Crispr y profesor de genética en la Escuela de Medicina de Harvard George Church es asesor, se ha resistido obstinadamente a los intentos de regular su capacidad para vender kits de edición genética online con la creencia idealista de que todos deberían poder para gestionar su propio ADN .

Estos "científicos de garaje" pueden parecer una nueva subcultura peculiar, pero su mentalidad subalterna está comenzando a generar consternación entre los que se especializan en el manejo de amenazas biológicas en gobiernos y organismos internacionales . En 2018, los Estados signatarios de la Convención de Armas Biológicas (BWC) de 1972 identificaron la edición de genes, la síntesis de genes, los impulsores de genes y la ingeniería de vías metabólicas como investigación que califica como de "uso dual" , lo que significa que es tan fácil de implementar para propósitos dañinos como es para el bien.

Muchas de las partes ahora están preocupadas de que una mayor accesibilidad a tales tecnologías pueda aumentar, accidental o deliberamente, el uso indebido, incluido el desarrollo de armas biológicas por parte de actores deshonestos para ataques masivos o selectivos . Es el descuido regulatorio lo que preocupa a Dabrowa más que a la mayoría. Ha pasado años tratando de advertir a los funcionarios y periodistas sobre las crecientes capacidades de aficionados como él. "Iba a reunirme con los ministros con un frasco del virus de la viruela bovina y les explicaba la amenaza", dice, refiriéndose al patógeno relativamente benigno que se ha utilizado desde los días de Edward Jenner para ayudar a vacunar a las personas contra la viruela.

Entre estas amenazas se encuentran las técnicas de secuenciación de ADN a las que él tuvo acceso fácilmente, podrían usarse fácilmente para elaborar en casa patógenos letales como la viruela a partir de la viruela de origen natural u otros derivados basados en las vacunas . "Si los bioterroristas quisieran hacerlo sin ser detectados, podrían comprar un sintetizador de ADN de segunda mano por US$ 2.000. Todo el proceso costaría US$ 10.000 y podría hacerse en una cocina", revela. El fundador de Microsoft y filántropo de las vacunas, Bill Gates, se ha hecho eco de preocupaciones similares durante mucho tiempo. Aún así, la mayoría de los funcionarios no se tomaron en serio a Dabrowa ni a sus advertencias. Quizás por su falta de credenciales en ciencias microbiológicas.

La disrupción global causada por la pandemia de Covid, dice, ha cambiado las cosas. Ha sacado a la luz lo fácil que podría ser para los actores no estatales desencadenar una reacción biológica mortal en cadena para causar deliberadamente una devastación mundial . Entre los que señalaron el riesgo se encuentran Hamish de Bretton-Gordon, ex comandante del regimiento químico, biológico, radiológico y nuclear del Reino Unido, y el secretario de defensa del mismo país, Ben Wallace. Otros recientemente sintonizados con el riesgo incluyen al ex primer ministro británico Tony Blair, quien advierte en un discurso este mes que "las posibilidades del bioterrorismo pueden parecer el reino de la ciencia ficción. Pero sería prudente ahora prepararnos para su posible uso por parte de actores no estatales".

Comprometerse con los biohackers

Según los términos de la BWC, los estados están oficialmente comprometidos a tomar todas las medidas que puedan prohibir y prevenir el desarrollo de armas biológicas con capacidades de doble uso . En teoría, eso significa que los estados tienen la responsabilidad de monitorear y controlar actividades como la de Dabrowa.

En la práctica, la BWC nunca fue diseñada para abordar los desafíos planteados por el bioterrorismo o los actores deshonestos impulsados por un acceso cada vez más democratizado a las herramientas de edición de genes . Muchos de los códigos de conducta vigentes siguen siendo confusos sobre lo que está y no está permitido en diferentes jurisdicciones, especialmente en el ámbito de los aficionados. La falta de comprensión de Dabrowa de estas leyes de nicho está lejos de ser inusual.

Según Piers Millett, vicepresidente de seguridad y protección de la Fundación iGem, que organiza un concurso de biología sintética para fomentar las mejores prácticas, existe una falta sistémica de comprensión sobre los problemas de bioseguridad en los centros de aprendizaje de todo el mundo. Millett dijo a los participantes en la reunión de expertos de este mes de la BWC y estados parte en Ginebra que hasta el 71 por ciento de los profesionales encuestados no conocía la definición de "investigación de doble uso de interés" y otro 61 por ciento no conocía la definición de "uso dual".

" Creo que realmente resalta la importancia de que la comunidad internacional se involucre mejor con la comunidad de bricolaje biológico o los estudiantes de biohacking ", dijo James Revill, un experto en bioseguridad afiliado al Instituto de las Naciones Unidas para la Investigación del Desarme y participante en la convención. "El desafío no es sofocar la innovación localizada con fines pacíficos o personas que desean aprender sobre biología", dice.

La propia campaña de Dabrowa para iluminar a los funcionarios ha sido motivada por el deseo de evitar que las acciones de algunos malos actores, ya sea por accidente o por mala intención, le den a toda la comunidad de aficionados una mala reputación que eventualmente dañe a todos. Esto, en su opinión, es importante porque los mayores avances científicos a menudo se han obtenido del pensamiento innovador en áreas no supervisadas. "Los biohackers son lo que solíamos llamar científicos", dice Dabrowa, señalando que Louis Pasteur podría haber sido considerado hoy un operador igualmente peligroso. " No hay ciencia real o cosas de Da Vinci sucediendo en el mundo académico en estos días. Los verdaderos científicos están jugando en sus garajes. "

Este punto de vista es compartido por otros científicos de alto nivel que se han frustrado con la burocracia involucrada en la obtención de fondos para los proyectos que aprecian. "Si realmente desea hacer descubrimientos importantes, debe saber cómo funciona el sistema", dice Richard Muller, físico estadounidense y profesor emérito de física en la Universidad de California, Berkeley. Muller reveló que había redirigido en secreto los fondos de los proyectos aprobados para financiar los rechazados más riesgosos, en una carta en la revista Science en 1980.

Muller le dijo al Financial Times que, si bien esta confesión lo puso en problemas, sintió la obligación de aclarar las prácticas groseras que había utilizado para asegurar la financiación después de que sus descubrimientos ganaran premios. "Entonces sí, creo que hay una larga historia de esto. Yo mismo soy como un científico de garaje ", señala. En la mente de Dabrowa, presiones como esta han hecho que la escena de los biohackers sea aún más análoga a la que generó la revolución de la computación personal en los garajes de los desertores universitarios en Silicon Valley en las décadas de 1970 y 1980. La diferencia esta vez es que en lugar de piratear los mainframes de las computadoras, los equivalentes biológicos de hoy están jugando con la genética.

No obstante, una compulsión similar por eludir el dominio centralizador de las grandes instituciones corporativas y académicas domina la cultura. "En lugar de internet, sus descubrimientos curarán enfermedades y aumentarán la esperanza de vida de todos", dice Dabrowa. Algunos inversores de Silicon Valley han adoptado el enfoque fuera de la red para la innovación microbiológica, considerándolo una parte importante en la democratización del acceso a terapias a medida basadas en genes. Están de acuerdo en que las disputas burocráticas sobre la financiación y las subvenciones pueden estar frenando la innovación o dirigiéndola hacia los tipos de riesgos incorrectos.

"Ya sea biología o fusión, el trabajo más interesante ocurre fuera de la red", dice el capitalista de riesgo Ajay Royan de Mithril Capital. "Ha sido así desde siempre. No es casualidad que Ada Lovelace, Freeman Dyson, Hedy Lamarr, Srinivasan Ramanujan y Leonardo da Vinci encarnaran un genio profundamente independiente, a menudo subversivo."

"Ganancia de función"

Lograr el equilibrio adecuado entre la experimentación que fomenta la innovación pero que no cultiva simultáneamente los riesgos nunca ha sido fácil en el campo microbiológico . Sin embargo, RP Eddy, cuyo grupo de consultoría Ergo ha estado proporcionando inteligencia relacionada con la pandemia a la administración de Joe Biden y otras agencias gubernamentales, puntualiza que, si bien las herramientas genéticas pueden haber inclinado la balanza de riesgos, es importante no dejarse consumir demasiado por el campo del biohacking.

En cambio, Eddy señala algunas de las investigaciones más riesgosas con potencial de doble uso que se han estado realizando en instituciones académicas formales durante años. Mucho de esto no es relevante para los avances genéticos modernos y ocurre en ambientes mucho menos controlados de lo que muchos suponen. Estos, dice, a veces requieren poco más que una puerta automática con cierre automático, guantes y una máquina de autoclave o una bomba de aire .

" En este momento, realmente no existe un conjunto de estándares acordado y seguido sobre cómo los laboratorios BSL3 y BSL4 [nivel es de bioseguridad] deben protegerse ", dice. Entre los procesos más riesgosos se incluye un método de investigación conocido como "ganancia de función". Esto implica manipular a propósito los virus para hacerlos más infecciosos, de modo que las vacunas y las terapias se puedan investigar y desarrollar de forma preventiva .

El proceso atrajo el escrutinio internacional por primera vez cuando Ron Fouchier, virólogo de la Universidad Médica Erasmus de los Países Bajos, utilizó con éxito el método en noviembre de 2011 para hacer que la gripe H5N1 fuera más infecciosa y transmisible a los humanos . Para crear el patógeno altamente letal, Fouchier había tomado muestras de gripe y las había utilizado para infectar a los hurones muchas veces, recogiendo especímenes de los hurones más enfermos para infectar a los siguientes en la fila. Lo que preocupaba a muchos era la simplicidad y el bajo costo del proceso. Para Simon Wain-Hobson, un virólogo retirado conocido por su trabajo en la secuenciación del VIH en el Instituto Pasteur, los beneficios involucrados nunca parecieron valer la pena para correr los riesgos. Por esta razón, él y un puñado de otros compañeros, entre ellos Richard Ebright, biólogo molecular y experto en biodefensa de la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey, defendieron con éxito, en los niveles más altos del gobierno, políticas para una moratoria sobre la financiación pública, que comenzó en octubre de 2014 .

Soluciones creativas

En los últimos meses, las actividades de "ganancia de función" que ocurrieron después de la moratoria en el Instituto de Virología de Wuhan (WIV), y sus supuestos vínculos con los orígenes del brote de Sars-Cov-2, han sido objeto de un escrutinio creciente. La investigación de inteligencia de los Estados Unidos ordenada en agosto de 2021 por el presidente Biden sobre si el virus surgió de forma natural o podría haberse filtrado del laboratorio no logró llegar a una conclusión definitiva y Pekín ha rechazado cualquier sugerencia de una filtración del laboratorio . No obstante, el escrutinio ha revivido viejas controversias sobre la seguridad y utilidad de los métodos de ganancia de función, así como sobre si deberían ser financiados con fondos públicos.

La ambigüedad ha llevado a Wain-Hobson a concluir que las mismas fuerzas que obligan a los aficionados a manipular patógenos potencialmente letales en sus garajes existen en todas partes de la ciencia, a menudo encontrando formas innovadoras o excusas para sortear las restricciones. La gente siempre encontrará "soluciones sucias" incluso para los controles más estrictos, se lamenta. A el le gusta la compulsión científica de jugar con la observación del novelista de fantasía Terry Pratchett de que " si pones un interruptor grande en alguna cueva en algún lugar con un letrero que diga ‘botón del fin del mundo. Por favor, no tocar‘, la pintura no tendría tiempo de secarse ". Pero los defensores de la ganancia de función suelen presentar argumentos similares. En su opinión, es mejor financiar la investigación en entornos oficiales donde pueda ser supervisada e influenciada que prohibirla y hacer que se filtre en pastizales no supervisados o abiertos a prácticas más ad hoc .

Aquellos encargados de monitorear las amenazas y hacer cumplir la Convención sobre las armas biológicas han tendido a apoyar las soluciones de abajo hacia arriba, como el desarrollo y la concientización del código de conducta, por esta razón. Pero el problema con este enfoque es que es voluntario, dice Filippa Lentzos, científica social del King's College de Londres que investiga las amenazas de los agentes biológicos. " Realmente depende de las instituciones, los países, las áreas y las asociaciones profesionales individuales examinar estas pautas e intentar implementar las suyas propias ", dice, señalando que la BWC todavía no tiene poder formal de verificación o aplicación.

Para Dabrowa, las medidas no llegan lo suficientemente lejos. Preferiría que la comunidad internacional de armas biológicas echara un vistazo al campo de la disuasión nuclear e identificara los puntos de estrangulamiento de la cadena de suministro que se pueden monitorear de manera más sólida. "Necesitamos una parte del proceso que sea costosa, difícil y necesaria", dice, abogando por el control de un material de entrada clave para el procesamiento del ADN llamado nucleósido fosforamidito. "Es el equivalente a preguntar por qué alguien en Afganistán acaba de hacer un pedido en línea de uranio apto para armas."