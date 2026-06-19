Tras casi 100 años, podría volver un feroz carnívoro a los bosques de Cataluña y hay preocupación. Foto: Shutterstock

Después de casi un siglo, el lince boreal (Lynx lynx), un feroz carnívoro superdepredador, podría regresar a los bosques del Pirineo catalán. Esta propuesta impulsada por ecologistas generó gran expectación, pero también importantes preocupaciones entre diferentes sectores.

El lince boreal, también conocido como lince euroasiático, es el mayor felino salvaje de Europa. Desapareció de Cataluña en torno a 1930 —el último ejemplar documentado murió en el Ripollès— debido principalmente a la persecución humana, la pérdida de hábitat y la reducción de sus presas naturales.

Tras casi 100 años, podría volver un feroz carnívoro a los bosques de Cataluña y hay preocupación. Foto: Shutterstock

Cómo es el plan para traer de vuelta este carnívoro a Cataluña

Dos agrupaciones locales, Amigos del Parque Natural del Alto Pirineo y ADLO Pirineo, han propuesto un proyecto piloto para reintroducir esta especie en el paisaje montañoso catalán.

El plan se enfoca en el Parque Natural del Alto Pirineo, el más extenso espacio protegido de Cataluña y consistiría en liberar ejemplares provenientes de Rumanía (donde se encuentran poblaciones estables), pero previamente castrados para prevenir cualquier reproducción.

Se trataría de un ensayo controlado que analizaría el comportamiento, la adaptación y el impacto ecológico del animal, sin riesgos inmediatos de establecer una población permanente, conforme lo expone un artículo de la revista Jara y Sedal.

Ventajas y desventajas de reintroducir el lince boreal en España

Los promotores defienden que su regreso ayudaría a recuperar dinámicas ecológicas antiguas, ya que el lince boreal ocuparía la cúspide de la cadena trófica en los bosques fríos europeos.

Su dieta incluye presas como corzos, ciervos y rebecos, contribuyendo a regular las poblaciones de herbívoros y a fomentar una mayor biodiversidad.

Sin embargo, la iniciativa abrió un intenso debate. Entre las principales preocupaciones destacan: Posibles efectos en el ecosistema actual y en la gestión de la fauna salvaje.

Recelos por la introducción de un superdepredador en un territorio que ha funcionado sin él durante casi un siglo.

Riesgo de hibridación con el lince ibérico (Lynx pardinus), especie emblemática de la conservación española que ha recibido inversiones millonarias para su recuperación. Estudios genéticos han detectado que en el pasado ya hubo cruces entre ambas especies, lo que aumentó la diversidad genética, pero genera temores si no se controla estrictamente.

Estado actual del proyecto: avances clave y próximos pasos

El proyecto se encuentra pendiente de evaluación por el Parque Natural del Alto Pirineo, la Generalitat de Cataluña y el Ministerio para la Transición Ecológica. Si bien se presenta como una prueba piloto sin reproducción, algunos lo consideran un paso inicial hacia eventuales liberaciones futuras de ejemplares fértiles.

Esta propuesta revive el debate sobre el rewilding (renaturalización) en España y el retorno de grandes carnívoros extintos localmente, en un contexto donde especies como el lince ibérico ya han evidenciado éxitos significativos en su recuperación.