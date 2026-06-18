Hallan en la Antártida animales marinos jamás antes vistos que llegarían a redefinir la historia de la biología. (Representación creada con IA)

Un grupo de investigadores ha realizado un hallazgo sorprendente en la Antártida, el cual podría facilitar la comprensión de nuevas especies marinas en una de las áreas más inexploradas del planeta, destacándose por su notable anatomía.

Durante una expedición en el continente más frío de la Tierra, los expertos dieron a conocer un descubrimiento significativo que ha impresionado a la comunidad científica, tratándose de criaturas desconocidas para la biología, tal como se informó por la Corporación Australiana de Radiodifusión (ABC) en septiembre de este año.

Impactante hallazgo en la Antártida: esto reveló la investigación

Jan Strugnell, profesor de la Universidad James Cook y líder del proyecto de investigación , subrayó la importancia de este descubrimiento para la ciencia: “Hemos recolectado una notable variedad de organismos marinos y es probable que hayamos hallado algunas especies inéditas".

El grupo de investigadores identificó una variedad de seres vivos, destacando algunas especies singulares que no habían sido documentadas anteriormente.

Descubrimiento en la Antártida revela nuevas especies marinas sorprendentes para la ciencia. (Foto: Andrew Miller, Capture North Studios)

Así se llevó a cabo la investigación en la Antártida

El objetivo principal de los investigadores era examinar los efectos del incremento de la temperatura en el Océano Antártico y evaluar el estado del glaciar Denman, zona objeto de vigilancia constante debido a su notable retroceso de aproximadamente 5 kilómetros entre 1996 y 2018, convirtiéndose en uno de los más afectados por un deshielo acelerado en la región.

La profesora Delphine Lannuzel indicó que el inusual color del iceberg podría estar relacionado con su elevado contenido en hierro. "Esos óxidos de hierro absorben la luz azul y ese fenómeno provoca que el iceberg de jade presente su característico color", agregó la investigadora del Centro Australiano para la Excelencia en Ciencias Antárticas .

Descubrimiento en la Antártida revela nuevas especies marinas desconocidas. (Foto: Shutterstock).

Los autores del estudio afirmaron: "Para que podamos comprender realmente cuánto calor ingresa a la plataforma de hielo, es fundamental estar lo más cerca posible para entender estos procesos y propiedades del océano .” Además, lograron observar un iceberg de tonalidad jade, un fenómeno poco común en este tipo de expediciones.

Los científicos no anticipaban encontrar estos peculiares ejemplares, ya que estaban realizando una travesía de seis días a bordo del rompehielos RSV Nuyina, cuyo itinerario estaba previsto para culminar a mediados de año.

Nuevas especies que sorprendieron en 2023

Los descubrimientos constituían un progreso notable para la biología marina, abarcando dos organismos identificados y uno que aún carece de una designación científica oficial.

En consecuencia, estos hallazgos abren nuevas vías para la investigación en este campo.