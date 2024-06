Biden promete seguir en la pelea con Trump mientras aumenta la presión para que renuncie

Joe Biden dijo este viernes que seguía adelante con su candidatura a la reelección a pesar de los crecientes llamados de los demócratas para que se retire después de un desastroso desempeño en el debate contra Donald Trump.



El presidente de Estados Unidos dijo a los seguidores en un acto de campaña en Raleigh, Carolina del Norte, que estaba allí por "una razón, porque tengo la intención de ganar este estado en noviembre". La multitud respondió con un canto de "cuatro años más".

En comentarios que buscaban abordar su pobre desempeño en el debate del jueves, Biden dijo: "Sé que no soy un hombre joven, para decir lo obvio. No camino tan fácilmente como solía hacerlo... No debato tan bien como antes". Agregó: "Pero sé lo que sé, sé cómo decir la verdad... Sé cómo hacer este trabajo... Cuando te derriban, te levantas".

El debate Biden-Trump desata el pánico generalizado entre los demócratas

Los comentarios del presidente se produjeron cuando los demócratas informaron el viernes de un pánico creciente en el partido después de un desempeño "desastroso" en el debate, con partidarios concluyendo que a Biden le costaría vencer a Trump en las urnas en noviembre.

" La única forma en que podría haber sido más desastroso es si se hubiera caído del escenario. Grandes donantes están diciendo... tiene que irse ", dijo un operador. "Si Biden se queda, tendremos que verlo en un alambre de trapecio hasta noviembre".

Los principales legisladores demócratas, donantes y personas influyentes del partido se mostraron nerviosos el jueves por la noche después de que el presidente tropezara frecuentemente con sus palabras en el debate, diera respuestas incoherentes y, en algunos casos, pareciera perder el hilo de sus pensamientos.

El debate, que CNN dijo fue visto por 48 millones de espectadores de televisión y transmitido por otros 30 millones, fue considerado como una oportunidad crucial para que Biden reviviera su tambaleante campaña de reelección , que se ha visto lastrada por preocupaciones sobre su edad y el costo de vida. Está detrás de Trump en la mayoría de las encuestas nacionales y en los estados clave.

Antes del debate del jueves, los modelos de predicción de encuestas veían una carrera reñida, con FiveThirtyEight llamándola un lanzamiento de moneda. Pero los mercados de apuestas políticas se movieron dramáticamente en contra de Biden durante y después del debate, y un promedio de las probabilidades de apuestas de Real Clear Politics el viernes mostraba a Biden con solo un 19% de posibilidades de ganar la presidencia .

El operador demócrata dijo que el camino más fácil para el partido sería si la esposa de Biden, Jill, u otros asesores políticos de su círculo íntimo lo convencieran de abandonar .

Trump vs Biden, primer debate: ¿Qué puede pasar si alguno se baja antes de las elecciones?

Otros demócratas están llamando discretamente al expresidente Barack Obama o al expresidente Bill Clinton y Hillary Clinton, la ex candidata presidencial demócrata, para persuadir a Biden de que dé un paso al costado.

"Hay mucho humor negro entre los miembros demócratas esta mañana. La conversación sobre si Biden continúa o no está totalmente expuesta", declaró un congresista demócrata al Financial Times el viernes por la mañana. "Necesitamos un nuevo candidato", dijo otro legislador demócrata.



Un importante financiero de Nueva York dijo que un pequeño número de donantes influyentes se había acercado a Ron Klain y Mike Donilon, dos de los asesores más cercanos y antiguos de Biden, instando al presidente a hacer "lo correcto para el partido y el país".

Panorama recesivo: cuáles serían las consecuencias económicas si gana Trump

"En última instancia, será Jill [Biden] quien tome la decisión", dijo otro importante financiero. " Ella es la voz de la razón y no puedo imaginar que quiera pasar por cuatro meses de esto ... Joe la escuchará a ella".

El equipo de Biden trató de proyectar confianza el viernes, diciendo que el presidente había recaudado u$s14 millones el jueves y el viernes por la mañana. Dijo que la hora después del debate fue la mejor en recaudación de fondos de base, o pequeñas donaciones, desde que Biden lanzó su candidatura a la reelección.

Un portavoz de la campaña dijo que Biden ahora estaba "surfeando la ola" de su "victoria decisiva" mientras llevaba su campaña a Carolina del Norte.

Después de su acto en Carolina del Norte el viernes, el presidente tiene previsto asistir a varias reuniones a puerta cerrada con donantes acaudalados, incluido un evento de campaña el viernes por la noche en Manhattan y dos el sábado en los Hamptons y Nueva Jersey.

Trump tiene previsto realizar su propio acto el viernes por la tarde en Virginia, un estado que perdió ante Biden por 10 puntos en 2020, pero donde las últimas encuestas de opinión muestran a los dos hombres en un empate estadístico.