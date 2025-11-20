La receta saludable de budín de pan es una de las más solicitadas por quienes aman la repostería casera. Se trata de un postre que calma las ganas de dulce sin salir de la dieta.

¿Por qué este budín de pan es una opción sana?

Esta preparación es perfecta para quienes desean cuidar su alimentación sin perder sabor. Además de ser una excelente manera de aprovechar el pan sobrante, es apta para diabéticos y personas con intolerancia al gluten, siempre que se use pan sin TACC. Además, no contiene azúcar refinada, ya que el dulzor proviene de edulcorantes naturales como la stevia o la sucralosa, lo que disminuye notablemente las calorías.

Ingredientes del budín de pan saludable y fácil de hacer

Este budín de pan cuenta con una lista de ingredientes simples:

250 g de pan (preferentemente sin TACC y bajo en grasa)

500 cc de leche descremada

3 huevos

1 cucharadita de polvo para hornear

20 g de edulcorante en polvo (puede ser stevia)

1 cucharadita de esencia de vainilla

½ taza de frutas frescas o en lata light

Opcional: 2 o 3 cucharadas de azúcar para caramelizar el molde

¿Cómo hacer un budín de pan rápido y sin experiencia en repostería?

El proceso es ágil y no necesita experiencia en repostería: