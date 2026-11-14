Pedro Sánchez se mostró convencido de que los socialistas ganarán las elecciones del 29 de noviembre.

El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha pedido este sábado 14 de noviembre al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que “apruebe en educación para la ciudadanía” el 29 de noviembre “aceptando el resultado electoral porque el PSOE va a ganar”.

En un mitin en Palma ante unas 5000 personas, Sánchez se mostró convencido de que los socialistas ganarán las elecciones y seguirán gobernando. Su mensaje refleja la estrategia del partido, que aspira a una participación histórica para frenar un posible Gobierno de PP y Vox, pese a que casi ninguna encuesta le otorga la mayoría que reclama.

Sánchez carga contra Feijóo y Abascal

El líder socialista criticó los insultos de PP y Vox y dijo esperar que, aunque Feijóo tenga “suspensos” en inglés, química y economía, “al menos apruebe en educación para la ciudadanía” y acepte los resultados del 29N.

Sánchez también aseguró que las elecciones decidirán quién será el próximo vicepresidente del Gobierno. Frente a Santiago Abascal, que según dijo “no representa a la España que madruga” sino “a un ultra que se arruga”, reivindicó a Carlos Cuerpo: “Mi vicepresidente es Carlos Cuerpo, que sabe idiomas y sabe aún más de economía”.

El PSOE apuesta por una participación histórica para frenar un posible Gobierno de PP y Vox. Fuente: EFE CATI CLADERA

Pensiones y Europa, en el centro del discurso

El presidente acusó a Feijóo y Abascal de plantear propuestas que generan una preocupación “legítima” entre los ciudadanos, como en el caso de las pensiones, según recogió la agencia EFE. Frente a ello, defendió que el sistema goza de una “extraordinaria salud” y se comprometió a blindar las pensiones en la Constitución si logra una mayoría suficiente.

Sánchez se refirió además al acto que Vox celebró el viernes en Colón con el apoyo de líderes de la extrema derecha europea como Viktor Orbán, Marine Le Pen, Giorgia Meloni y Matteo Salvini. Por eso, pidió el voto de quienes “de verdad sienten Europa” y quieren “más Europa y no menos”. También volvió a defender a los sindicatos frente a las críticas de PP y Vox, a los que acusó de no ofrecer “nada salvo recortes y motosierra”.

El objetivo del PSOE: una participación del 75%

Su mensaje de victoria se apoya en los datos internos del partido, que sitúan a los socialistas como primera fuerza el 29N, con el PP a la baja y Vox empezando a estancarse. Según esas mismas estimaciones, Frente Amplio sigue lejos del 10% de intención de voto que Ada Colau ha marcado como clave para multiplicar sus escaños.

Sánchez volvió a fijar en Palma en el 75% la participación necesaria para que el PSOE sea primera fuerza y gobierne cuatro años más. Su objetivo, aunque la mayoría de los sondeos dan ventaja al bloque de PP y Vox, es alcanzar los 176 diputados de la mayoría absoluta para llegar “más lejos y antes” en los avances sociales.

Madrid y Barcelona, plazas clave

Para lograrlo, el PSOE concentrará sus esfuerzos en las provincias donde puede ganar escaños respecto a 2023 y en aquellas donde corre el riesgo de perder diputados por pocos votos.

Una de ellas es Madrid, donde, según el CIS, podría pasar de los 10 escaños de 2023 a entre 12 y 14. Allí presentará el domingo su programa electoral en Alcorcón, el lunes Sánchez participará en un acto con el presidente brasileño, Lula da Silva, y también cerrará la campaña.

Madrid y Barcelona son dos de las plazas clave para los socialistas en esta campaña. Fuente: EFE CATI CLADERA

La otra plaza clave es Barcelona. El candidato socialista celebrará allí un mitin el día 24 en una circunscripción donde el PSC logró 13 escaños en 2023, cinco más que en los comicios anteriores, y donde el CIS le da ahora entre 11 y 13.

Ilusión y “llamada de atención”, los ejes de la campaña

La estrategia socialista se basa en dos grandes ideas. La primera es generar ilusión, buen ambiente y esperanza, como reflejan las camisetas con el lema “La fuerza de la gente” que Sánchez luce en los mítines, esta vez en catalán.

La segunda es advertir de un posible retroceso en derechos y libertades si Feijóo y Abascal gobiernan juntos. “No es meter miedo, es una llamada de atención”, explican desde la Ejecutiva socialista, convencida de que los votantes deben elegir entre dos modelos de país. Con ese doble mensaje, el PSOE intenta movilizar a su electorado en la recta final hacia el 29N.