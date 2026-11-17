El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, quién defiende un límite de 10 millones de euros por heredero.

En medio de la cuenta regresiva para las elecciones del 29N , Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid, respondió en Instagram a un vídeo sobre cuánto dinero debería poder heredar una persona en España. En el fragmento, Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y portavoz de campaña del Frente Amplio, defendía un límite de 10 millones de euros por heredero.

“Ahora el Estado va a decidir cuánto de lo que has construido durante toda tu vida tienes derecho a dejar a tus hijos”, escribió Llorente y cerró su comentario con un “Tócate los cojones”.

Qué dijo Marcos Llorente sobre el límite a las herencias

Llorente dejó el comentario debajo de una publicación de la cuenta Wall Street Wolverine, que difundió en Instagram un fragmento de la intervención de Bustinduy. El futbolista cuestionó que el Estado pudiera fijar cuánto del patrimonio acumulado a lo largo de una vida puede transmitirse a los hijos.

Bustinduy defendió la medida desde la perspectiva de quien recibe la herencia. En el vídeo, sostuvo que partir con un patrimonio de ese tamaño supone una ventaja y vinculó el gravamen con la financiación de los servicios públicos.

Qué le respondió Pablo Bustinduy a Marcos Llorente

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y portavoz de campaña del Frente Amplio, respondió este martes 17 de noviembre en X. Acusó al futbolista de oponerse a una subida de impuestos al 1% de la población que, según afirmó, concentra más patrimonio que 18 millones de españoles juntos.

“Son recursos para que la sanidad pública te cure si tienes un cáncer de piel”, escribió Bustinduy. El ministro también defendió destinar esos ingresos a la educación pública “para enseñar ciencia, salud y sentido común”.

Marcos Llorente ve mal que subamos impuestos al 1% de la población que atesora más patrimonio que 18M de españoles juntos. Son recursos para que la sanidad pública te cure si tienes un cáncer de piel, y para la educación pública, para enseñar ciencia, salud y sentido común. — Pablo Bustinduy (@pbustinduy) November 17, 2026

Cómo funcionaría el impuesto del 100 % que propone el Frente Amplio

El programa del Frente Amplio para las elecciones generales del 29 de noviembre plantea introducir un tipo marginal del 100% en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. El cálculo se haría por heredero y ese porcentaje se aplicaría al tramo de la base imponible que excediera los 10 millones de euros.

Por ejemplo, si la base imponible correspondiente a un heredero fuera de 12 millones de euros, el tipo del 100% se aplicaría a los 2 millones que superan el umbral. El programa prevé, además, un tipo marginal del 75% para el tramo entre 5 y 10 millones y una rebaja de los tipos en los tramos inferiores a 120.000 euros.

Qué pasaría con las donaciones en vida y las bonificaciones autonómicas

La coalición propone tener en cuenta las donaciones recibidas en vida para calcular el importe total y excluir las bonificaciones autonómicas en la aplicación de la medida. Ambos puntos forman parte del programa electoral presentado el 16 de noviembre en Madrid.

El Frente Amplio sostiene que el cambio reduciría la concentración de los grandes patrimonios y estima que la recaudación adicional permitiría duplicar el gasto actual en políticas sociales de vivienda.