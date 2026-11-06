Los debates electorales de las elecciones generales del 29 de noviembre siguen sin cerrarse. PSOE y PP no logran ponerse de acuerdo, sobre todo, en qué cadenas de televisión deben organizarlos.

Ha pasado un mes desde la convocatoria electoral, falta solo una semana para que arranque la campaña y tres para la cita con las urnas, y todavía hay pocas fechas confirmadas. Por ahora, solo están cerrados dos debates sectoriales, mientras el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo y el debate a cuatro siguen sin fecha.

Economía y vivienda, los dos únicos debates confirmados

El primero de los debates cerrados tratará sobre economía y se celebrará el viernes 13 en La Sexta.

Según ha confirmado la cadena, recogido por la agencia EFE, participarán cuatro representantes: el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo; el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo; el secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, y el portavoz de Frente Amplio y ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

Solo hay dos debates confirmados: uno sobre economía en La Sexta y otro sobre vivienda en la SER. EFE/Juanjo Martín

Al PP le llama la atención que los dos socios del Gobierno envíen a este debate a dos personas que no figuran en sus listas: Cuerpo y Bustinduy.

El segundo debate será un cara a cara sobre vivienda, el miércoles 18 en la SER. En él se medirán la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y el propio Juan Bravo.

El cara a cara Sánchez-Feijóo, a la espera del debate a cuatro

El gran debate de la campaña todavía no tiene fecha. Los dos partidos han aceptado públicamente un cara a cara entre Sánchez y Feijóo, pero no lo cerrarán mientras no se acuerde dónde celebrar el debate a cuatro entre PSOE, PP, Vox y Frente Amplio, al que Podemos insiste en sumarse.

Cada uno de los grandes partidos acusa al otro de vetar o boicotear los debates. El PSOE ha aceptado la propuesta de Mediaset de celebrar el cara a cara el lunes 16, el primer día de la campaña, con emisión simultánea en Telecinco y Cuatro. A cambio, exige que el debate a cuatro se celebre en RTVE.

El PP rechaza RTVE y propone Atresmedia

El PP, en cambio, se niega a acudir a la televisión pública y pide al PSOE que acepte la propuesta de Atresmedia de organizar el debate a cuatro el jueves 26.

El partido de Feijóo ya se ha reunido incluso con Mediaset para avanzar en el formato del cara a cara, aunque falta hablarlo con los socialistas. Además, tiene reservada esa fecha y está dispuesto a que su candidato sea entrevistado en ese grupo de comunicación.

El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo depende de dónde se celebre el debate a cuatro. Javier Lizón

Un desacuerdo que ya se vivió en 2023

No es la primera vez que los debates se convierten en motivo de disputa. En la campaña de las generales de 2023, Sánchez y Feijóo se enfrentaron en un cara a cara en Atresmedia, pero el líder popular no participó en el debate a cuatro organizado por RTVE.

Con la campaña a punto de empezar, el pulso entre ambos partidos deja en el aire la posibilidad de que los votantes vean a los principales candidatos frente a frente antes del 29 de noviembre.