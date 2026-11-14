El acceso al edificio de mando del búnker 17/5001, construido por Alemania Oriental para proteger a sus principales dirigentes en caso de una guerra nuclear.

En medio de un bosque, cerca de la localidad de Prenden, al norte de Berlín, hay una estructura que durante años permaneció prácticamente invisible. Desde la superficie no parecía haber nada extraordinario, pero debajo del terreno se encontraba uno de los proyectos más secretos y sofisticados de la República Democrática Alemana: el Objeto 17/5001, conocido posteriormente como el búnker de Honecker.

Según el municipio de Wandlitz, la decisión de construirlo se tomó en 1973 y las obras se desarrollaron entre 1978 y 1983. Al terminar, Alemania Oriental tenía bajo tierra una instalación de tres niveles y unos 7.500 metros cuadrados de superficie útil desde la que el Consejo Nacional de Defensa debía coordinar la gestión del país si estallaba una guerra. En caso de ataque nuclear, el complejo podía albergar a unas 350 personas durante aproximadamente 14 días.

El gobierno que debía sobrevivir bajo tierra

El búnker no estaba pensado para proteger a la población de Alemania Oriental, sino a quienes debían continuar dirigiendo el Estado y las fuerzas armadas si comenzaba una guerra. Según Tagesspiegel, era un puesto de mando desde el que Honecker habría dirigido al ejército junto con las tropas soviéticas en caso de crisis. La instalación tenía, de acuerdo a Subterranea Britannica, unas 170 habitaciones, con dormitorios, comedores, sistemas de ventilación y filtrado, suministro de agua y energía de emergencia, zonas de descontaminación y un estudio de transmisión.

La construcción tenía una particularidad que hacía posible ese aislamiento. Según la misma fuente, la energía, la central telefónica y la ventilación estaban montadas sobre sistemas hidráulicos o suspendidas sobre resortes para resistir las ondas de choque, y el acceso estaba protegido por puertas de acero herméticas. El registro de monumentos de Brandeburgo menciona cuatro puertas de acero estancas a gases y a la presión en la entrada principal.

Desde fuera, el lugar estaba disimulado: Subterranea Britannica señala que su cobertura era la de un centro de mediciones meteorológicas, y que se entraba por un largo pasillo desde el sótano de un edificio de oficinas cercano. El proyecto fue ejecutado por ingenieros del Ejército Popular Nacional con asesoramiento de especialistas soviéticos, según el registro de Brandeburgo. Para su construcción se emplearon unas 85.000 toneladas de hormigón.

Hasta 1989, unos veinte técnicos mantenían el búnker en estado de alerta día y noche, según Süddeutsche Zeitung. El escenario que habían imaginado sus constructores era sencillo y aterrador: mientras las ciudades eran destruidas y la radiación hacía imposible permanecer en la superficie, los dirigentes entrarían en el búnker y continuarían ejerciendo el poder desde allí. Es la misma lógica de otras instalaciones de la Guerra Fría, como Camp Century, o como la red de búnkeres nucleares que Suiza mantiene hasta hoy.

La sala de control del búnker 17/5001, desde donde debía funcionar el centro de mando de Alemania Oriental en caso de una guerra Wikimedia Commons / BEG / CC BY-SA 3.0

Honecker entró una sola vez

Erich Honecker era precisamente la persona que el complejo debía proteger, ya que presidía el Consejo Nacional de Defensa de la RDA.

Sin embargo, el dirigente solamente visitó el búnker una vez. Fue en diciembre de 1983, durante la inauguración, y permaneció allí muy poco tiempo, entre 15 y 20 minutos.

Después de aquella visita, el hombre para cuya protección se había construido el complejo regresó a la superficie y el búnker quedó bajo la responsabilidad de los técnicos encargados de mantenerlo preparado. Todo estaba listo para un momento que nunca llegó.

El Muro cayó y el búnker perdió su razón de existir

La instalación había sido diseñada para un enfrentamiento entre bloques que nunca se produjo. Cuando el Muro de Berlín cayó en noviembre de 1989, el mundo para el que había sido construido comenzó a desaparecer y, menos de un año después, la República Democrática Alemana dejó de existir.

Según el municipio de Wandlitz, la Bundeswehr operó el búnker entre 1990 y 1993. Después se desmontó parte de las instalaciones y el acceso fue sellado. Subterranea Britannica añade que en los años siguientes hubo visitas de aficionados, algunos de los cuales intentaron volver a entrar, y que el sitio tiene estatus protegido.

En 2008 ocurrió algo extraordinario: por primera vez se permitió que el público recorriera el interior mediante visitas organizadas. Según RTVE, el refugio antiatómico más importante de la RDA se abrió al público en agosto de 2008, y estuvo abierto unos tres meses: unas 20.000 personas lo visitaron en ese período.

Después de esas visitas, el acceso volvió a cerrarse: a finales de 2008 la entrada fue sellada con hormigón. El municipio de Wandlitz lo considera hoy un monumento técnico de la Guerra Fría y señala que hay esfuerzos en marcha para volver a abrirlo al público.