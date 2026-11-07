Los principales candidatos intensifican sus mensajes a tres semanas de las elecciones generales.

A tres semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han protagonizado este sábado un nuevo cruce de mensajes en sus actos de precampaña.

Desde Tarragona, el presidente del Gobierno pidió una movilización masiva para “mandar a casa” a PP y Vox. Mientras tanto, en Valladolid, el líder popular apeló a los votantes socialistas desencantados para poner fin a lo que llamó el “tormento” del Gobierno.

Los dos mítines llegaron en una semana marcada por el accidente ferroviario de Urda, Toledo, que dejó 69 muertos, y por la posterior dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, que renunció también a ser candidato del PSOE por Valladolid.

Sánchez pidió mandar “a casa” a Feijóo y Abascal

En un mitin en Tarragona junto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el candidato socialista a la reelección presentó a Feijóo y a Santiago Abascal como “un viaje al pasado”.

“El pasado, pasado está y España necesita cuatro años más de avances”, afirmó.

Pedro Sánchez presentó a Feijóo y Abascal como “un viaje al pasado” y llamó a votar en masa. EFE/ Quique García

Sánchez insistió en la importancia de acudir a las urnas y se apoyó en los ejemplos del papa León XIV y de la cantante Patti Smith, reciente premio Princesa de Asturias, que también han llamado a votar. “La mejor receta contra la involución se llama movilización”, aseguró, antes de lanzar su mensaje más rotundo: “Si votamos en masa, mandamos a casa a Feijóo y Abascal”.

El PSOE pide una mayoría “amplia y progresista”

El presidente planteó las elecciones como una elección entre que avance España o vuelva el pasado, con su “historia interminable” de recortes en derechos y libertades, según informó la agencia EFE. Para evitarlo, pidió una mayoría amplia y progresista que permita llegar “antes y más lejos” en nuevas conquistas sociales.

“A mí no me basta, después de ocho años, con tener una mayoría simple, no es suficiente”, afirmó.

Sánchez reivindicó la gestión de su Gobierno ante las últimas crisis y tragedias, y defendió que los socialistas “han dado la cara” frente a quienes, según dijo, dieron “la espalda a España” y a las víctimas. También se mostró convencido de que la “ola de la ultraderecha”, que a su juicio ya se está “desmoronando” en Brasil y Estados Unidos, también lo hará en España el 29N: “Lo siento por Feijóo y Abascal, que se querían subir a esa ola”.

Feijóo busca el voto de los socialistas desencantados

Mientras tanto, en Valladolid, el líder del PP pidió el apoyo de “aquellos que en algún momento votaron al PSOE y hoy se avergüenzan de ello”. Según Feijóo, España necesita “un cambio político imprescindible” para por fin “al tormento” del Gobierno de Sánchez.

Fue su primer mitin de precampaña tras el accidente de Urda, ocurrido el 28 de octubre, cuando un AVE alcanzó a un tren de Iryo. Feijóo empezó su intervención reconociendo que “no es fácil subirse a un escenario” después de una tragedia así.

Alberto Núñez Feijóo pidió el apoyo de antiguos votantes socialistas para lograr un cambio de Gobierno. EFE/ R. García

Feijóo culpa a Sánchez de la inseguridad ferroviaria

El presidente del PP aseguró que la elección de Valladolid, ciudad natal de Puente, no tenía relación con el accidente. Si se tratara de señalar al “máximo responsable”, dijo, el mitin se habría celebrado “delante del Palacio de la Moncloa”.

“Sabemos dónde está el responsable de estos últimos ocho años de nuestras infraestructuras y de nuestra inseguridad”, afirmó Feijóo, que pidió a todos los votantes acudir a las urnas el 29N “para demostrar que ni Puente es Valladolid ni Sánchez es España”.