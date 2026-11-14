Circular con la matrícula en mal estado o manipularla a propósito tiene sanciones distintas según la Ley de Tráfico. (Imagen ilustrativa)

Después de un viaje por una pista de barro, una tormenta de polvo o una nevada, lo último que suele revisar un conductor es la placa de su coche. Sin embargo, ese pequeño rectángulo es lo que permite identificar el vehículo, y mantenerlo en buen estado forma parte de las obligaciones de quien conduce.

Así lo explica el RACE (Real Automóvil Club de España), que repasa qué dice la normativa sobre las matrículas sucias, desgastadas o manipuladas, y qué consecuencias tiene cada caso. La diferencia entre un descuido y una actuación deliberada marca la cuantía de la sanción.

En el primer caso, la multa es moderada y no resta puntos del carnet. En el segundo, puede ser mucho más dura, y además el estado de la placa también influye a la hora de pasar la ITV .

Multa de 200 euros por una matrícula sucia o ilegible

La Ley de Tráfico obliga al conductor a comprobar que las placas no tienen elementos que dificulten su lectura. Una matrícula sucia, por sí sola, no implica una multa automática, pero sí puede ser sancionable si el barro, el desgaste o un desperfecto impiden distinguir los caracteres.

Cuando eso ocurre, se trata de una infracción grave, que se castiga con 200 euros, y la Dirección General de Tráfico (DGT) indica que no hay pérdida de puntos. Puede suceder si una capa de barro tapa varios números, si la superficie está tan gastada que ya no se distinguen o si un golpe dejó la placa deformada. Además, el Reglamento General de Vehículos prohíbe añadir elementos que alteren su legibilidad.

Una placa con barro, desgaste o deformaciones que impidan leer sus caracteres puede ser sancionada como infracción grave. (Imagen ilustrativa) Shutterstock

La placa debe identificarse correctamente durante la circulación, y para eso no basta con que su dueño la reconozca de cerca. Por eso conviene revisarla después de pasar por zonas con barro, polvo o nieve.

Hasta 6000 euros y seis puntos por manipular la matrícula

La situación cambia por completo cuando la placa se altera a propósito para evitar que el vehículo sea identificado. Según advierte la DGT, manipular una matrícula con el fin de eludir fraudulentamente las normas puede conllevar una multa de 6000 euros y la pérdida de seis puntos del permiso de conducir.

Esto incluye modificar caracteres, colocar elementos que los oculten o usar sistemas pensados para que los dispositivos de vigilancia no puedan reconocerla.

Una matrícula defectuosa puede dar un resultado desfavorable en la ITV

El estado de la placa también cuenta en la inspección técnica. No todo deterioro supone un defecto grave, ya que el Manual de Procedimiento de Inspección de las estaciones ITV, en su versión 7.9 vigente desde el 1 de enero de 2026, distingue entre defectos leves y graves.

Un defecto de estado es leve cuando no compromete la identificación. Pasa a ser grave cuando impide la legibilidad y también en casos como la ocultación total o parcial, las placas no reglamentarias, una ubicación incorrecta o una fijación con riesgo de desprendimiento. Si se detecta un defecto grave, el resultado de la inspección será desfavorable, por lo que conviene comprobar la placa antes de ir a la estación.

Alterar u ocultar a propósito la matrícula para evitar la identificación del vehículo se castiga con sanciones mucho más duras. (Imagen ilustrativa) Shutterstock

Cómo mantener, limpiar y cambiar la matrícula para evitar sanciones

Mantener la placa en buen estado es sencillo. Si acumula barro o polvo, basta con limpiarla con agua, detergente neutro y un paño o esponja suaves, evitando estropajos o productos abrasivos que puedan rayar la superficie. Después hay que comprobar que todos los números y letras se distinguen y que sigue bien sujeta.

No hace falta esperar a que sea totalmente ilegible para cambiarla. Conviene sustituirla si presenta:

roturas

deformaciones importantes

pérdida de reflectancia

caracteres deteriorados

Para eso no es necesario pedir un nuevo número en Tráfico, ya que la DGT indica que se puede acudir directamente a un centro autorizado de expedición de placas con el permiso de circulación y la documentación del vehículo. La nueva placa debe conservar exactamente la misma matrícula y cumplir las dimensiones y especificaciones reglamentarias.

En cuanto al material, lo determinante en términos legales es que la placa cumpla la normativa y no que sea de aluminio o metacrilato. El Real Decreto 885/2020 contempla distintos tipos de sustrato y exige que superen pruebas de resistencia al impacto, temperatura, adherencia, limpieza y corrosión. Más que buscar un material indestructible, lo recomendable es usar una placa reglamentaria, mantenerla limpia y reemplazarla cuando su estado empiece a comprometer la lectura.