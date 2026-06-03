Pedro Sánchez anunció el comienzo de los trámites para presentar los Presupuestos de 2027

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles el inicio del proceso para presentar el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado correspondientes a 2027.

Al mismo tiempo, pidió a los partidos políticos, especialmente a Junts, ERC y PNV, “responsabilidad, generosidad y compromiso” para lograr su aprobación.

Sánchez descartó el Presupuesto de 2026

Durante su intervención en la clausura de las jornadas anuales del Cercle d’Economia, Sánchez dejó claro que el Ejecutivo no presentará finalmente los presupuestos de 2026.

Con este anuncio, también buscó disipar las dudas sobre un posible adelanto electoral, una opción que ha sido planteada tanto por la oposición como por algunos socios de investidura.

El Gobierno había ido aplazando la presentación de las cuentas de este año, pese a asegurar que serían llevadas al Parlamento. Tras el estallido de la guerra en Irán, el Ejecutivo argumentó que era necesario revisar el cuadro macroeconómico debido a sus efectos, lo que implicaba nuevos retrasos en el calendario previsto.

Pedro Sánchez anunció el comienzo de los trámites para presentar los Presupuestos de 2027 EFE

Sánchez adelantó que presentará el proyecto para 2027

Finalmente, el presidente despejó las incertidumbres y confirmó que el proyecto presupuestario que se presentará será el correspondiente a 2027.

Sánchez explicó que, en el transcurso de esta misma semana, se publicará en el Boletín Oficial del Estado la orden del Ministerio de Hacienda que dará inicio a la elaboración de los presupuestos. Además, adelantó que será en el segundo semestre cuando el proyecto se presente en el Parlamento con la intención de lograr su aprobación.

A lo largo del mes de junio se actualizará el cuadro macroeconómico que sustenta estas cuentas. Según destacó el presidente, serán unos presupuestos de carácter social, orientados a redistribuir la riqueza y a fortalecer el Estado del bienestar, con el objetivo de que los servicios públicos respondan a las demandas ciudadanas.

La vivienda ocupará un lugar central en el proyecto, “con el mayor despliegue -ha recalcado- de recursos públicos que se haya conocido jamás en la historia de la democracia”.

Disciplina fiscal y objetivos económicos

El presidente subrayó también que los presupuestos mantendrán la línea de responsabilidad fiscal defendida por el Gobierno. En este sentido, se continuará con la reducción del déficit público y se buscará cerrar la legislatura con una deuda por debajo del 100 % del PIB.

Asimismo, resaltó que estas medidas se implementarán en estrecha coordinación con la Unión Europea, reforzando además las relaciones exteriores de forma cada vez más sólida y diversificada.

Sánchez añadió que los presupuestos estarán orientados también a dar respuesta al problema de la financiación autonómica. Al ser consultado sobre la posibilidad de reunir apoyos suficientes para aprobar el proyecto de 2027, apeló a la colaboración de las fuerzas políticas ante la actual situación económica.

En concreto, reiteró la necesidad de un ejercicio de “generosidad, responsabilidad y compromiso” por parte de los grupos parlamentarios, dirigiéndose especialmente a las formaciones independentistas y nacionalistas del País Vasco y Cataluña.