En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este martes, 21 de julio de 2026, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 75.929,52 euros. El valor de apertura refleja una variación del 111,11344 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

La evolución del precio del Bitcoin ha presentado una tendencia positiva en los últimos tres días, mientras que el euro ha mostrado una tendencia a la baja.

Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor frente al euro, lo que podría reflejar un aumento en la demanda de criptomonedas en comparación con la divisa europea.

En la última semana, Bitcoin registró un avance del 3.77%, señal de un impulso positivo a corto plazo; sin embargo, en el último año su cotización acumula un retroceso del 36.21%, lo que implica una rentabilidad negativa en el periodo anual y evidencia su alta volatilidad. En conjunto, el repunte reciente no compensa las pérdidas de los últimos doce meses.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin, que es del 14.80%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 35.70%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 66.886,2 euros.