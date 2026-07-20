El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana y exalcalde de Móstoles, David Lucas, ha fallecido este lunes a los 58 años, tres semanas después de anunciar que suspendía de forma temporal su agenda y su actividad pública para someterse a un tratamiento oncológico.

El pasado 30 de junio, el político socialista comunicaba a través de sus redes sociales que, “debido a un proceso cancerígeno”, iba a interrumpir de manera temporal su labor al frente de la Secretaría de Estado. Su muerte ha sido confirmada por fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y del PSOE de Móstoles.

David Lucas y su carrera en la política española. EFE - Javi Colmenero

¿Quién era David Lucas y cuál fue su trayectoria política?

Nacido en Madrid en 1968 y doctor en Derecho por la Universidad Carlos III, Lucas desarrolló el grueso de su carrera en el ámbito municipal, con etapas en Getafe, Madrid y Móstoles. Fue además senador electo por Madrid en la XII legislatura.

En Móstoles logró recuperar la Alcaldía para el PSOE en mayo de 2015 y ejerció como primer edil desde el 13 de junio de 2015 hasta el 23 de enero de 2018, cuando dimitió por motivos personales y cedió el testigo a Noelia Posse. Antes de su etapa en Vivienda había sido también secretario de Estado de Transportes.

Fuera de la política, ejerció como profesor universitario de Derecho Financiero y Tributario, Derecho Constitucional y Ciencia Política en las universidades Carlos III, Nebrija y Complutense.

¿Qué ha dicho el Gobierno sobre su fallecimiento?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado la muerte de Lucas y ha subrayado en la red social X “su infatigable defensa de lo público y su compromiso con el Estado de bienestar”. El jefe del Ejecutivo ha añadido que el político socialista “representa al máximo los valores de quien pone su vida al servicio de la ciudadanía”.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha lamentado la pérdida “de un servidor público y un amigo” con quien compartió los últimos tres años en el ministerio. El departamento ha destacado que su trabajo deja como legado “los cimientos del derecho a la vivienda como quinto pilar del Estado del Bienestar”.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, lo ha definido como “un gran servidor público, dedicado en lo municipal y en lo estatal”, y le ha agradecido su ayuda a su llegada al ministerio.

Las reacciones del resto de instituciones

A las condolencias se han sumado la presidenta del Congreso, Francina Armengol, varios ministros, el president de la Generalitat, Salvador Illa, y el PP, que ha trasladado su pésame a la familia y amigos. El secretario general del PSOE de Móstoles, Álex Martín, ha recordado a un “hombre inteligente, un gran político y una buena persona”.

El sector de la vivienda y la construcción también ha lamentado la pérdida. La Asociación de Promotores y Constructores de España, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos y la entidad estatal Casa 47, entre otras, han reconocido su vocación de servicio público y su compromiso con el derecho a la vivienda.

Con información de: EFE