Pedro Sánchez denuncia una ofensiva para derribar al Gobierno y el PP los acusa de estar “envenenados por la corrupción”.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, acusó este domingo a la oposición de intentar derribar al Ejecutivo de coalición progresista mediante “malas artes” y aseguró que mantendrá su hoja de ruta política hasta 2027 y más allá.

Así lo ha asegurado en la clausura del 27 congreso de las Juventudes Socialistas de España, tras conocerse las actuaciones judiciales contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del PSOE en el marco de la investigación del llamado caso Leire Díez.

Desde el Partido Popular, la respuesta llegó de la mano de la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, quien afirmó que el Gobierno está “envenenado por la corrupción” y defendió que ha llegado el momento de decidir entre seguir respaldando al Ejecutivo o abordar los problemas que, a su juicio, afectan a los ciudadanos.

Sánchez acusa a la oposición de querer derribar al Ejecutivo

Durante su intervención, Sánchez sostuvo que el socialismo democrático puede cometer errores porque se trata de “un proyecto humano”, pero subrayó que nunca da las batallas por perdidas. “Nos levantamos y avanzamos”, afirmó.

El jefe del Ejecutivo defendió además la actuación del PSOE frente a comportamientos que no se ajustan a los valores del partido. Según explicó, cuando se han producido conductas inapropiadas, la organización ha actuado “con contundencia”.

Sin embargo, advirtió que también responderá con firmeza frente a los “infundios” y acusó a una “oposición marrullera” de mezclar distintos asuntos para intentar derribar al Gobierno de coalición progresista. Asimismo, defendió la gestión del Ejecutivo y aseguró que España ha seguido avanzando durante los últimos ocho años pese a las dificultades.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante su participación en la clausura del 27ª Congreso de JSE, este domingo en Madrid. Daniel González

El Gobierno reivindica su proyecto hasta 2027

Sánchez insistió en que el Ejecutivo mantendrá su proyecto político “hasta 2027 y más allá” y acusó a los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, de querer “demoler” los ocho años de construcción de derechos y libertades impulsados por el Gobierno.

El presidente también cargó contra el expresidente José María Aznar a raíz de sus recientes declaraciones en las que pidió que “el que pueda hacer que haga”. Sánchez calificó esas palabras como un “grito de desesperación” y una “proclama profundamente antidemocrática”, al considerar que en una democracia parlamentaria gobierna quien logra sumar más apoyos y no quien busca “atajos”.

Juventudes Socialistas cierra filas con Sánchez

Por su parte, la nueva secretaria general de Juventudes Socialistas de España, Aránzazu Figueroa, respaldó al presidente del Gobierno durante el congreso. Figueroa, que relevó en el cargo a Víctor Camino y se convirtió en la primera mujer en dirigir la organización juvenil en sus 120 años de historia, definió a Sánchez como un “referente” y el “faro del progreso” en el mundo.

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha asegurado este domingo que el Gobierno está "envenenado por la corrupción". (Fuente: EFE / Zipi Aragón)

El PP eleva la presión y denuncia corrupción e inseguridad

Por su parte, Alma Ezcurra aseguró en un acto celebrado en Parla que el Gobierno está “envenenado por la corrupción” y respaldó las declaraciones de Feijóo en las que afirmó que hará todo lo posible para propiciar un cambio político.

Preguntada por una posible moción de censura, la dirigente popular sostuvo que cuando el líder del PP asegura estar dispuesto a hacer “todo”, significa exactamente eso. Además, restó credibilidad a las críticas del ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre las recientes causas judiciales y el supuesto uso de información privilegiada por parte de dirigentes populares.

Durante su intervención, Ezcurra también centró parte de su discurso en la inmigración y la ocupación ilegal. Afirmó que Parla representa “el ejemplo perfecto” de los problemas derivados de la política migratoria del Gobierno y denunció la existencia de cientos de viviendas ocupadas en la localidad.

Según explicó, recientemente visitó un edificio con 261 viviendas ocupadas mayoritariamente por inmigrantes ilegales y aseguró que existen hasta 800 viviendas municipales ocupadas en el municipio. Además, reclamó medidas para poner fin a una situación que, a su juicio, afecta a los vecinos de la localidad y al conjunto del país.